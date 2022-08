OGC Nice Mercato : Nicolas Pépé annonce la couleur pour son retour

Publié par Ange A. le 27 août 2022 à 02:05





OGC Nice Mercato : Dernière recrue de l’OGCN, Nicolas Pépé s’est confié sur sa signature et son retour en Ligue 1 lors de sa présentation.

OGC Nice Mercato : Nicolas Pépé justifie le choix de Nice

Trois ans après son départ à Arsenal, Nicolas Pépé est de retour en Ligue 1. Recrue la plus chère de l’histoire des Gunners, l’ailier ivoirien est un flop pour le club nord-londonien. L’attaquant de 27 ans n’est pas parvenu à justifier les 80 millions d’euros investis sur lui. Après une nouvelle saison de galère à Arsenal (3 buts et 6 passes en 23 matchs), l’ancien Lillois est prêté sans option pour cette campagne à l’OGC Nice. Présenté ce jeudi à la presse, l’international ivoirien (34 sélections/9 buts) a justifié sa signature chez les Aiglons. L’ancien Dogue a été séduit par le projet sportif ambitieux du Gym « avec de jeunes joueurs prometteurs ». Le néo-Niçois estime notamment que ce retour en France lui fera « le plus grand bien », l’essentiel pour lui étant de « retrouver de la confiance et le terrain ».

Pépé lance déjà un avertissement à Marseille

Durant sa présentation, Nicolas Pépé a également évoqué son état de forme. Jusqu’ici il n’a disputé aucun match depuis le début de la saison. L’ailier ivoirien estime néanmoins être apte pour le prochain match de l’OGC Nice. Le Gym joue gros ce dimanche avec la réception de l’Olympique de Marseille. Un derby méditerranéen qui compte pour la 4e journée de Ligue 1 Uber Eats.

L’ancien buteur de Lille est excité par cette rencontre et se dit apte à la disputer. « Moi j’ai fait la préparation avec mon ancien club Arsenal, j’ai fait toute la présaison et je n’ai pas eu de blessure. J’ai fait les matches de prépa, mais je n’ai pas débuté les matches de championnat. Mais je suis prêt à jouer contre Marseille », a prévenu le natif de Mantes-la-Jolie.