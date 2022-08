OM Mercato : Milik sort la raison de son départ à la Juventus

Publié par Ange A. le 27 août 2022 à 05:35





OM Mercato : Nouvel attaquant de la Juventus de Turin, Arkadiusz Milik est revenu sur son départ de l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Milik de retour en Serie A

Dans les tuyaux depuis quelques jours, le retour d’Arkadiusz Milik en Serie A est effectif. L’avant-centre polonais est prêté à la Juventus de Turin par l’Olympique de Marseille cette saison. Le club du Piémont a versé plus d’un million d’euros pour le prêt du buteur de 28 ans. Les Bianconeri disposent également d’une option d’achat s’élevant à 7 millions d’euros, hors bonus. Le départ du Polonais était attendu à l’OM pour renflouer les caisses du club. Pablo Longoria a déjà recruté 11 renforts cet été. Le président marseillais compte désormais alléger la masse salariale de l’effectif professionnel. Avec un salaire mensuel estimé à 400 000 euros, Milik disposait de l’un des gros revenus de Marseille. Interrogé sur son départ du club provençal, l’ancien Napolitain préfère garder un bon souvenir. Il est surtout excité par le nouveau challenge qui l’attend en Italie.

Les raisons de son départ de Marseille

« Jouer en Ligue 1 était un changement pour moi, c’était un autre championnat, une autre façon de jouer. C’était une belle expérience parce que je m’y suis bien senti. Mais l’Italie me manquait et je suis content de revenir », a confié Arkadiusz Milik aux médias de la Juventus de Turin. Le néo-bianconero n’a pas caché sa fierté de rejoindre le club italien le plus titré de l’histoire. « Je suis très ému parce que c’est un grand jour pour moi. J’ai signé avec un grand club. Je suis très heureux, surtout parce que je suis revenu en Italie. Je suis attaquant, je suis quelqu’un qui arrive dans une équipe qui a déjà sa façon de jouer, avec des joueurs forts. J’espère grandir avec eux, devenir un joueur encore plus fort », a indiqué l’international polonais (62 sélections/16 buts).

Un autre départ dans les tuyaux à l’OM

Alors qu’il vient de céder Milik, l’Olympique de Marseille attend d’autres départs en attaque. Le Congolais Cédric Bakambu, arrivé en hiver, et le Sénégalais Bamba Dieng sont présentés comme des candidats au départ. S’agissant de Dieng, il n’entre pas dans les plans de jeu d’Igor Tudor. Le nouvel entraîneur marseillais n’a pas encore convoqué l’attaquant de 22 ans depuis la reprise de la Ligue 1.

Absent à l’entraînement ce vendredi, l’ancien de Diambars sera de nouveau sur le flanc pour le choc contre l’OGC Nice ce dimanche. La Provence révèle que le champion d’Afrique souffre de maux de tête. Interrogé sur un possible départ de Bamba Dieng en cette fin de mercato, le coach marseillais a préféré entretenir le mystère. « Je ne peux pas répondre à cette question, il reste encore une semaine de mercato », a déclaré le Croate en conférence de presse.