PSG Mercato : Grande annonce officielle de l'Inter pour Skriniar

PSG Mercato : Directeur sportif de l’Inter Milan, Giuseppe Marotta a rendu le verdict concernant le transfert de Milan Skriniar à Paris.

PSG Mercato : Clap de fin dans le dossier Milan Skriniar

Nouveau conseiller sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos a identifié les priorités de Christophe Galtier. Le technicien lusitanien souhaite renforcer la défense du PSG avec un nouvel arrière central. Dans ce sens, l’ancien responsable lillois a fait de Milan Skriniar sa priorité cet été. Âgé de 27 ans, le défenseur central évolue à l’Inter Milan. Le colosse slovaque entre dans sa dernière année de contrat chez les Nerazzurri. Au vu de sa situation contractuelle, Paris espérait boucler sa signature sans grandes difficultés. Seulement, le board francilien a fait face à la fermeté des dirigeants intéristes. Lesquels réclameraient au moins 70 millions d’euros pour lâcher leur défenseur central. À quelques jours de la fermeture du mercato estival, le club lombard vient de rendre son verdict concernant son défenseur.

L’Inter ferme la porte à Skriniar

En marge du choc entre la Lazio et l’Inter Milan ce vendredi, Giuseppe Marotta s’est exprimé sur l’avenir de Milan Skriniar. Pour le directeur sportif intériste, un transfert au PSG n’est plus d’actualité. « Milan Skriniar ne partira pas. Il restera avec nous à coup sûr. Les propriétaires ont décidé de ne pas se laisser tenter par l’offre du PSG. Je peux confirmer que C’est un joueur clé pour nous et qu’il va rester », a assuré le responsable de l’Inter à DAZN. Reste maintenant à savoir si le club lombard envisage de prolonger son défenseur central en fin de contrat dans un an.

De son côté, le Paris Saint-Germain creuse une nouvelle piste pour renforcer son arrière-garde. Ces dernières heures, un intérêt de Paris pour Axel Disasi a été dévoilé par L’Équipe. Le quotidien sportif indique que l’AS Monaco n’éprouve pas le besoin de se séparer de son roc défensif. Lequel est côté à 20 millions d’euros par sa direction. Seule une offre démentielle de Paris pourrait finir par convaincre les Monégasques de lui céder son défenseur encore sous contrat jusqu’en 2025.