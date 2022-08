OL Mercato : L'ESTAC fonce sur un défenseur des Lyonnais

Publié par ALEXIS le 27 août 2022 à 19:35





OL Mercato : Un défenseur barré par la concurrence à l’Olympique Lyonnais plait à l’ESTAC, qui tente de le récupérer avant la fin du mercato estival.

OL Mercato : ESTAC : Sinaly Diomandé dans le viseur de l'ESTAC

L’ESTAC tente un coup en défense à l’ OL, à cinq jours de la fermeture du marché des transferts d’été. Le club aubois se serait positionné sur Sinaly Diomandé. Le défenseur de l’Olympique Lyonnais est sollicité par l’ES Troyes AC, « qui aimerait l'enrôler sous la forme d'un prêt », selon les informations de Foot Mercato. Le club rhodanien ne serait pas contre le départ de l’international ivoirien (8 sélections), car il n'est pas parmi les premiers choix de Peter Bosz, le coach des Gones. « L’ OL est d'accord pour lâcher son jeune joueur, qui avait disputé onze rencontres de Ligue 1 la saison passée », indique le média spécialisé.

Arrivé à Lyon en septembre 2019, Sinaly Diomandé a été lancé en Ligue 1 un an plus tard. Il avait été la révélation du. club, la saison 2020-2021, bouclée avec 27 matchs disputés en championnat. Mais lors de l'exercice (2021-2022), l’arrière de 21 ans s’est blessé gravement à la cheville et a été opéré. En raison de sa longue absence, il a perdu sa place dans l’équipe de l’ OL, au profit du jeune et prometteur Castello Lukeba (19 ans).

OL Mercato : L'Ivoirien barré par la concurrence en défense

La situation de l’Ivoirien s’est même empirée avec le repositionnement de Thiago Mendes en défense centrale depuis le départ de Marcelo Guedes en janvier 2022. En d’autres termes, Sinaly Diomandé est confronté à une forte concurrence. En plus de Lukeba et le Mendes, Peter Bosz peut compter sur l’expérience de Jérôme Boateng (34 ans) et de Damien Da Silva (34 ans). Cenk Ozkacar (21 ans) a d’ailleurs déjà quitté l’ OL, en raison de l’embouteillage à son poste. Le défenseur turc a accepté d’être prêté (avec option d'achat) à Valence, en espérant avoir du temps de jeu avec le club de Liga en Espagne. Une décision qui devrait inspirer Sinaly Diomandé, en rejoignant l’ESTAC, ce qui lui permettrait de rester en Ligue 1.