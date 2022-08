PSG Mercato : C’est fait, Campos frappe un coup à 15 M€ au milieu

Publié par Ange A. le 28 août 2022 à 09:05





PSG Mercato : Le Paris Saint-Germain est en passe de boucler un deal avec la Juventus. Le départ de Leandro Paredes serait imminent.

PSG Mercato : La Juventus touche au but pour Leandro Paredes

Le mercato du Paris Saint-Germain devrait connaître un coup d’accélérateur dans les prochaines heures. Le club de la capitale devrait notamment conclure le dossier Fabian Ruiz. Le milieu espagnol de Naples devrait parapher son contrat avec le PSG d’ici lundi. Fabrizio Romano a révélé ce samedi que les deux clubs sont en train de régler les derniers détails pour le transfert de Ruiz. Un montant de 25 millions d’euros est évoqué dans le cadre de cette opération. Le milieu âgé de 26 ans devrait s’engager pour cinq saisons avec Paris. L’Espagnol sera le troisième milieu recruté par Luis Campos cet été après les Portugais Vitinha et Renato Sanches. Alors que le transfert de Fabian Ruiz serait imminent, un départ le serait tout autant. Leandro Paredes devrait rejoindre la Juventus de Turin dans les prochains jours. Sky Sports Italia assure que cet autre dossier ne sera pas bouclé avant la fin du weekend.

Une nouvelle officialisation tombe pour Paredes

En marge du choc ente la Juventus et la Roma (1-1) ce samedi, Maurizio Arrivabene, un des membres du conseil administratif des Bianconeri, a fait le point sur ce dossier. Le responsable turinois confirme des discussions en cours entre le Paris Saint-Germain et la Vieille Dame. « Je peux confirmer que nous sommes en train de discuter, mais il est important de réaliser des sorties afin de pouvoir équilibrer le budget. Puis on pense aux revenus, le rideau est ouvert...», a assuré le responsable au micro de DAZN.

Le milieu international argentin devrait faire l’objet d’un prêt avec obligation d’achat s’élevant à 15 millions d’euros. Il s’agit d’une grosse braderie pour le club de la capitale. Lequel avait misé 40 millions pour la signature du milieu âgé de 28 ans janvier 2019. Sur le départ vers Turin, Paredes devrait rapidement revenir au Parc des Princes, tout comme Angel Di Maria parti libre à la Juve cet été. Le club du Piémont se trouve en effet dans la même poule que Paris en Ligue des champions.