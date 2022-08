OGC Nice Mercato : Un prétendant XXL s'intéresse à Gouiri

Publié par Dylan le 28 août 2022 à 20:24





OGC Nice Mercato : Après le Stade Rennais et l'OL, un cador de Série A vient aux nouvelles pour Amine Gouiri dans le cadre d'un prêt avec option d'achat.

OGC Nice Mercato : La Juventus Turin séduite par Amine Gouiri

Alors qu'un possible échange était récemment évoqué entre les attaquants Gaëtan Laborde (Stade Rennais) et Amine Gouiri, la Juventus Turin pourrait tout chambouler. Le club dirigé par Massimiliano Allegri s'intéresserait de près à l'ancien lyonnais selon les informations du journal L'Equipe, et aurait déjà préparé une offre de prêt avec option d'achat pour l'avant-centre de 22 ans.

Visiblement pas encore satisfaite à 100% par son mercato, la Vieille Dame souhaiterait davantage se renforcer au poste d'avant-centre, malgré l'arrivée d'Arkadiusz Milik en provenance de l'OM et la présence de trois joueurs à ce poste (Dusan Vlahovic, Moïse Kean, Kaio Jorge). La Juve veut un buteur assez prolifique pour venir concurrencer l'attaque, et cela tombe bien, puisque Gouiri possède un profil qui pourrait correspondre. Depuis son arrivée à l'OGC Nice, le natif de Bourgoin-Jallieu a inscrit 28 buts en 85 matchs toutes compétitions confondues.

OGC Nice Mercato : Le Gym prêt à négocier à partir de 30M€ pour Gouiri

Toujours d'après L'Equipe, le Gym serait revenu sur ses exigences concernant Amine Gouiri. Le club dirigé par Lucien Favre serait désormais apte à la négociation pour son joueur si un club venait à faire une offre à 30 millions d'euros ou plus. C'est cette décision qui aurait attiré la Juventus Turin dans le dossier, ainsi qu'un grand club de Premier League dont le nom n'a pas encore filtré selon la même source. Pour rappel, les Niçois réclamaient jusqu'ici 40 millions d'euros pour leur buteur.

Amine Gouiri va donc avoir le choix pour son avenir en cette fin de mercato. Si les négociations avancent bien avec le Stade Rennais pour un échange avec Gaëtan Laborde, l'OL n'a pas non plus dit son dernier mot. Le club formateur de Gouiri compte bien le convaincre de revenir en terre rhodanienne, et ce malgré la mauvaise expérience traversée par le Baby Gone. En effet, Gouiri n'avait pas eu sa chance en équipe première. Mais tout est encore possible, alors que la fin du mercato approche à grands pas.