Stade Rennais Mercato : Le SRFC tente un superbe deal avec Nice

Stade Rennais Mercato : Le SRFC songerait à un improbable échange en cette fin de mercato pour récupérer un attaquant de l’OGC Nice.

Le Stade Rennais réserve encore des surprises en cette fin de mercato. Après avoir recruté Arnaud Kalimuendo et blinder Martin Terrier, le SRFC pousserait pour une nouvelle signature en attaque. Ancien Lyonnais, Florian Maurice penserait à un ancien Gone pour venir renforcer les rangs de Rennes. L’Équipe dévoile un intérêt du club breton pour Amine Gouiri. Le jeune attaquant de l’OGC Nice est d’ailleurs une vieille connaissance de Bruno Genesio. Le coach rennais l’a eu sous ses ordres lorsqu’il officiait à l’Olympique Lyonnais. Encore sous contrat jusqu’en 2024, l’ancien Gone serait ouvert à un départ de Nice cet été. Le quotidien sportif révèle notamment que ses relations avec Lucien Favre ne seraient pas des plus cordiales. Ceci en raison de son repositionnement à gauche.

Un surprenant deal en vue entre Rennes et Nice

Intéressé par le buteur de l’OGC Nice, le Stade Rennais doit composer avec plusieurs obstacles dans ce dossier. Disposé à quitter le club azuréen, Amine Gouiri afficherait une préférence pour son avenir. L’attaquant de 22 ans serait ouvert à un challenge en Premier League. Le journal révèle d’ailleurs que ses agents travaillent dans ce sens depuis plusieurs semaines. La valeur marchande de l’ancien Lyonnais étant élevée, le SRFC proposerait un échange à l’OGCN.

Rennes voudrait inclure Gaëtan Laborde en vue de recruter Gouiri. Le club breton proposerait en outre un chèque, dont le montant n’a pas filtré, dans le deal. L’ancien Montpelliérain de son côté n’envisagerait pas un départ du SRFC. L’avant-centre de 28 ans attendrait aussi une reconnaissance de sa direction après la prolongation de Terrier. Autant dire que cette opération s’annonce complexe pour le SRFC. Le Gym ne serait pas fermé au deal, mais il faudra surtout convaincre les deux buteurs concernés.