PSG Mercato : Flash ! Deux officialisations au Paris SG ce lundi

Publié par JEAN-LUC D le 28 août 2022 à 21:35





PSG Mercato : À cinq jours de la fin du mercato estival, les choses s’accélèrent au Paris SG. Deux officialisations seraient dans les tuyaux pour lundi.

PSG Mercato : Accord avec la Juventus Turin pour Paredes

Avant le match nul contre l’AS Rome (1-1), samedi, Maurizio Arrivabene, un des membres du conseil administratif de la Juventus Turin, a confirmé être en discussion avec le Paris Saint-Germain pour Leandro Paredes. « Paredes ? Je peux confirmer que nous sommes en train de discuter, mais il est important de réaliser des sorties afin de pouvoir équilibrer le budget. Puis on pense aux revenus, le rideau est ouvert, j’espère que quelqu’un pourra arriver », a expliqué le dirigeant turinois au micro de la chaîne DAZN.

Ce dimanche, Sky Sport Italia assure que la volonté des dirigeants parisiens et Bianconeri est de conclure ce dossier dans les prochaines heures, après la journée de championnat de ce jour. Le média sportif précise par ailleurs que les deux clubs sont déjà parvenus à un accord pour le transfert du milieu de terrain argentin de 28 ans. Toujours selon la même source, Leandro Paredes devrait arriver à Turin ce lundi pour passer sa visite médicale et s’engager dans la foulée en faveur de la Vieille Dame. Désireux de dégraisser, le PSG s’apprête donc à se séparer d’un nouveau joueur. Mais ce n’est pas tout.

PSG Mercato : Fabian Ruiz va signer au Paris SG lundi

Contrairement à L’Équipe, qui a jeté un froid sur cette piste ce matin, le journaliste italien Fabrizio Romano affirme que Fabian Ruiz se rapproche effectivement du Paris Saint-Germain. Les derniers détails du transfert de l’international espagnol sont actuellement en train d’être finalisés entre le PSG et le SSC Naples. Pour le spécialiste mercato, l’arrivée de Ruiz au Paris SG a toujours été « une question de temps » et celle-ci est sur le point d’être effective.

Samedi soir, le journaliste de la RAI, Ciro Verenato, expliquait déjà que le transfert de Fabian Ruiz au PSG était bouclé. Pour s’offrir les services du compatriote de Sergio Ramos, le Champion de France en titre va débourser 22 millions d’euros plus 3 millions d’euros de bonus. Ciro Verenato va même plus loin en indiquant que le joueur pourrait débarquer à Paris ce lundi pour finaliser les derniers détails de son engagement envers les Rouge et Bleu.