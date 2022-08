FC Nantes Mercato : Signature imminente d'un attaquant au FCN !

Publié par Anthony le 30 août 2022 à 14:52





FC Nantes Mercato : Après avoir réussi à conserver Ludovic Blas, le FCN a bouclé la signature d'un nouvel attaquant, souhaité par Antoine Kombouaré.

FC Nantes Mercato : Ignatius Ganago va rejoindre le FC Nantes

Place au rush final pour le FC Nantesqui attend encore 4 à 5 recrues comme l'avait annoncé Antoine Kombouaré en conférence de presse la semaine dernière. Les Jaune et Vert souhaitent se renforcer offensivement suite aux nombreuses difficultés du club à jouer vers l'avant. Chose faite selon L'Équipe,qui annonce ce mardi que le FCN vient de trouver un accord avec le RC Lens pour la signature d'un avant-centre qui devrait être officialisé dans les prochaines heures.

En effet, les Canaris ont trouvé un accord avec les Sang et Or au sujet d'Ignatius Ganago. Le joueur devrait rejoindre Nantes contre un chèque d'environ 3,5 millions d'euros hors bonus. L'international camerounais a de son côté trouvé un accord contractuel avec le FCN et devrait passer sa visite médicale mercredi prochain. Une bonne nouvelle pour Antoine Kombouaré qui attendait avec impatience une recrue offensive. Le club espère désormais plusieurs recrues notamment sur les ailes, ainsi qu'un défenseur central et un milieu offensif.

FC Nantes Mercato : D'autres recrues attendues au FCN

Désireux de se renforcer d'ici le 1er septembre, les Canaris devraient acter plusieurs arrivées cette semaine. Le club serait notamment en discussion pour un autre joueur du RC Lens, Gaël Kakuta. Un joueur d'expérience que recherche Kombouaré dans ce mercato. Actuellement, des négociations avancées seraient en cours et le RCL attendrait 4 millions d'euros pour l'ancien joueur de Chelsea. L'international congolais devrait sûrement suivre les pas de son coéquipier Ignatius Ganago dans ce mercato.

Toujours dans le souhait de renforcer son attaque, le FCN voudrait recruter un ailier. Zizo serait dans le viseur du club, mais le dossier est financièrement complexe. Waldemar Kita, quelque peu timide financièrement sur ce mercato, doit faire face à une clause libératoire d'environ 1,7 millions d'euros. Considéré comme le " super-sub " de Mohammed Salah en sélection, Zizo a toutefois beaucoup de courtisans en Ligue 1.