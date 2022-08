FC Nantes Mercato : Kombouaré attend 4 à 5 recrues au FCN

Publié par Anthony le 26 août 2022 à 14:36





FC Nantes Mercato : En conférence de presse avant le match face au Toulouse FC, Antoine Kombouaré a déclaré qu'il souhaitait encore 4 à 5 recrues.

Le FC Nantes débute mal son début de saison avec aucune victoire en trois matches. " En termes de points, on est en retard sur ce qu'on espérait. Maintenant, on doit enclencher une victoire et on va tout faire pour même si on est diminué ", a déclaré Antoine Kombouaré en conférence de presse. Et le futur match va s'avérer compliqué puisque plusieurs joueurs seront absents comme Charles Traoré, Moussa Sissoko et Ludovic Blas qui ne se sent pas de jouer le match.

Face à ses résultats, l'entraîneur demande une réaction le plus vite possible en recrutant plusieurs joueurs avant la fin du mercato. " Aujourd’hui, il nous faut entre 4 et 5 joueurs pour renforcer l’équipe. Mais 4 ce serait déjà pas mal. " Un avant-centre est la priorité du club qui a du mal à trouver le chemin des filets dans ce début de saison. Le coach se montre d'ailleurs ferme sur les potentielles nouvelles recrues indiquant qu'il souhaite " de vraies recrues ". Kombouaré se plaint d'ailleurs de la façon de travailler de sa direction remettant en cause le fait de s'activer à la fin du mercato. " Ici, ça s'accélère toujours à la fin de mercato. C'est toujours compliqué dans ces cas-là et il ne faut pas se tromper. Moi, je veux de vrais renforts et on n'est pas d'accord sur les profils avec la direction. "

FC Nantes Mercato : Ludovic Blas proche d'un départ au FCN

Alors que le FCN est en mauvaise posture, les Canaris font face à Toulouse sans son meneur de jeu Ludovic Blas. Le milieu de terrain souhaite quitter le club et a informé son coach qu'il ne souhaitait pas prendre part au prochain match. Antoine Kombouaré l'a affirmé lors de la conférence de presse. " Je déplore l'absence de Ludovic mais je la comprends. Il est venu me voir hier et j'ai acté son absence. " Le joueur souhaiterait quitter le club dès cet été et le FCN a déjà visé son remplaçant. Les Canaris voudraient recruter Alexandru Cicaldau en provenance du Galatasaray où des négociations seraient déjà en cours.