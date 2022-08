OGC Nice Mercato : Un défenseur du Gym courtisé par Leicester

Publié par Anthony le 31 août 2022 à 03:15





OGC Nice Mercato : À la recherche de joueurs offensifs dans cette fin de mercato, le Gym pourrait être attaqué par Leicester pour un défenseur.

OGC Nice Mercato : Jean-Clair Todibo dans le viseur de Leicester

L'OGC Nice est au cœur de cette fin de mercato. Le club vient de recruter Sofiane Diop et pourrait s'octroyer les services de Gaëtan Laborde en provenance du Stade Rennais. De l'autre côté, le crack des Aiglons, Amine Gouiri, pourrait quitter le club et Calvin Stengs devrait être prêté en Belgique pour la saison. Et Nice pourrait compter un départ de plus, cette fois-ci, c'est un cador de la défense niçoise qui est visé dans ce mercato par un grand club de Premier League.

Alors que Leicester vient de perdre Wesley Fofana qui va rejoindre Chelsea, les Foxes auraient pris la température pour Jean-Clair Todibo. Il faut dire que l'ancien barcelonais est devenu un véritable patron depuis quelques mois dans la défense du Gym. Son absence face à l'Olympique de Marseille s'est d'ailleurs faire ressentir lorsque Nice a encaissé 3 buts en 45 minutes. Du côté des Aiglons, il y a une envie de prolonger le contrat de Todibo à Nice depuis plusieurs mois. Sous contrat jusqu'en 2026, le défenseur attend de voir ce que peut lui proposer le club. En attendant, le Gym pourrait envoyer un attaquant en prêt dans les jours à venir.

OGC Nice Mercato : Alexis Claude Maurice sur le départ

En effet, le club voudrait envoyer Alexis Claude Maurice en prêt selon L'Équipe et plusieurs clubs de Ligue 1 se sont montrés intéressés à l'idée d'accueillir le joueur, comme le RC Lens et le RC Strasbourg. En plus de Calvin Stengs, l'OGC Nice pourrait donc envoyer un deuxième ailier en prêt cet été. Sous contrat jusqu'en 2024, aucune option d'achat n'a été stipulée pour l'international Espoirs français. Titulaire lors des deux derniers matches du Gym, il n'a pas réussi à briller. La saison dernière, il n'a disputé que 10 matches de championnat sans inscrire le moindre but.