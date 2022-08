OL Mercato : L’Olympique Lyonnais s’offre une pépite du Havre

Publié par ALEXIS le 31 août 2022 à 04:25





OL Mercato : Pour compenser le départ de Léo Dubois en Turquie, l’Olympique Lyonnais s’est attaché les services d’une pépite de Havre AC en Ligue 2.

OL Mercato : Saël Kumbedi transféré du Havre AC à Lyon

L’ OL a hésité un temps pour remplacer Léo Dubois transféré à Galatasaray dans le championnat turc. Finalement, Peter Bosz va accueillir un nouveau joueur pour apporter la concurrence à Malo Gusto (19 ans). L’Olympique Lyonnais a en effet bouclé le transfert de Saël Kumbedi, un latéral droit à fort potentiel du Havre AC. D’après les informations de L’Équipe, la pépite de 17 ans va quitter son club formateur et passer professionnel à Lyon.

« Le joueur du Havre va finalement rejoindre l'Olympique Lyonnais, où il s'apprête à signer un premier contrat professionnel de trois ans, avec deux saisons supplémentaires en option », a annoncé la source. L’ OL et le club normand ont trouvé un accord sur une indemnité de transfert autour d’un million d’euros, selon le quotidien sportif.

OL Mercato : Un séduisant plan pour attirer la pépite du HAC

Pour convaincre Saël Kumbedi, qui étaient courtisés par de grands clubs, dont l'AS Monaco en Ligue 1 et l'AC Milan à l’étranger, « les dirigeants lyonnais lui ont proposé un projet sportif qui a fait la différence ». « Kumbedi va devenir la doublure de Malo Gusto avec une projection sur l'avenir pour devenir le latéral droit titulaire du club. Bruno Cheyrou, Vincent Ponsot et Jean-Michel Aulas ont présenté un plan d'évolution détaillé, avec des axes de progression et des temps de passage clairs », a expliqué la source.

L’international français U17 quitte le cocon familial havrais pour une nouvelle aventure et surtout un gros défi à l’ OL. Il part du HAC avec seulement 6 bouts de matchs (303 minutes de jeu) disputés avec l’équipe professionnelle des Salamandres, soit 5 en Ligue 2 et un en coupe de France.