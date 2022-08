Strasbourg-FC Nantes : Les compos, une bonne nouvelle tombe au FCN

Publié par ALEXIS le 31 août 2022 à 14:45





Strasbourg-FC Nantes : Une bonne nouvelle tombe au FCN avant le match contre le RCSA. Découvrez les compos des deux équipes.

Strasbourg-FC Nantes : Incertains mardi, Blas et Fabio finalement disponibles

Choc de la 5e journée de Ligue 1, le match qui oppose le FC Nantes au RC Strasbourg au stade de la Meinau s’annonce âpre, vu le classement actuel des équipes. Le FCN est 11e, tandis que le RCSA pointe à la 16e place, avec respectivement 5 points et 2 points au compteur. Les Canaris et les Alsaciens ont impérativement besoin de victoire, afin d’amorcer leur remontée au classement et éviter de se faire distancer dans la course pour les places européennes. Avant cette confrontation prometteuse, le FC Nantes a reçu une bonne nouvelle.

Ludovic Blas et Fabio, deux cadres annoncés incertains, mardi, par Antoine Kombouaré, sont disponibles pour affronter le RC Strasbourg. Il figure dans le groupe des 20 joueurs convoqués par l’entraîneur kanak pour le déplacement en Alsace. Le FC Nantes a certes récupéré son meneur de jeu et le défenseur brésilien, mais doit se passer de Moses Simon (souffrant des quadriceps) et Quentin Merlin (lésion au mollet). La recrue estivale Moussa Sissoko et Charles Traoré, blessé au genou depuis avril, sont toujours indisponibles.

À Strasbourg, Julien Stéphan compte plusieurs absences. Blessés, Karol Fila, Lucas Perrin, Gerzino Nyamsi et Maxime Le Marchand ne prendront pas part au match contre le FC Nantes. Tout comme Ibrahima Sissoko et Nordine Kandil. De retour de blessure, le milieu défensif et le milieu offensif sont en reprise et ne pas assez remis pour faire leur retour.

Compo probable du FC Nantes :

Gardien : Lafont

Défenseurs : Pallois, Fabio, Appiah, Castelletto, Girotto

Milieux de terrain : Moutoussamy, Blas, Chirivella

Attaquants : Guessand, Mohamed

Compo probable du RC Strasbourg :

Gardien : Sels

Défenseurs : Delaine, Djiku, Pierre-Gabriel, Doukouré

Milieux de terrain : Prcic, Liénard, Thomasson, Diarra

Attaquants : Ajorque, Diallo