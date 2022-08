PSG Mercato : L'espoir renaît pour Paris pour un grand défenseur

Publié par Anthony le 31 août 2022 à 19:15





PSG Mercato : Alors que le dossier semblait abandonné, un nouvel espoir renaît au sujet de Milan Skriniar qui pourrait rejoindre Paris dans les derniers instants du mercato.

PSG Mercato : Les discussions redémarrent avec l'Inter Milan

C’est un dossier qui a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois. Luis Campos avait érigé Milan Skriniar comme la priorité absolue du club pour renforcer la défense du PSG. L'administrateur délégué de l'Inter Milan, Giuseppe Marotta semblait avoir mis fin aux espérances parisiennes pour le défenseur, mais un retournement de situation vient de survenir et l’espoir renaît depuis quelques heures.

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a décidé de prendre lui-même en charge le dossier Milan Skriniar et les discussions ont repris de plus belle et sont jugées positives selon L’Équipe. Une nouvelle offre a même été formulée qui pourrait faire basculer la balance du bon côté. Peu d’informations ont filtré sur le nouveau montant, mais l’Inter Milan pourrait finalement laisser partir l’international slovaque d’ici jeudi. Le club italien ne se cache même plus indiquant qu’il pourrait valider ce deal à quelques heures de la fin du mercato. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale qui ne voulait pas signer Axel Disasi pour 50 millions d'euros en provenance de l'AS Monaco. Si le PSG parvenait à officialiser le recrutement de Milan Skriniar, le club pourrait réaliser un mercato bien complet notamment avec les dernières recrues Fabian Ruiz et Carlos Soler.

PSG Mercato : Les départs se multiplient à Paris

Outre les nombreux recrutements du PSG dans ce mercato, le club a réussi à faire un énorme dégraissage. Dans les dernières heures, Julian Draxler a quitté la capitale en direction du Benfica Lisbonne sous forme de prêt. Pour convaincre le club portugais, Paris prendra en charge une grande partie de son salaire. L'international allemand devrait passer sa visite médicale dans la soirée. D'autres joueurs viennent de quitter le club comme Leandro Paredes qui va s'engager avec la Juventus dans les dernières instants du mercato, ainsi qu'Abdou Diallo qui devrait rejoindre le RB Leipzig, obligeant le Paris SG a recruté un défenseur.