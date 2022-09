PSG Mercato : C'est fait, un nouveau départ acté en défense

Publié par Ange A. le 01 septembre 2022 à 07:10





PSG Mercato : Le Paris Saint-Germain devrait officialiser le départ d’un défenseur central vers l’Allemagne dans les prochaines heures.

PSG Mercato : Officialisation imminente pour un défenseur

L’opération dégraissage du Paris Saint-Germain devrait battre de l’aile dans ces dernières heures du mercato. Le club francilien attend le départ de plusieurs indésirables. Longtemps annoncé sur le départ, Abdou Diallo aurait enfin trouvé un point de chute. Le défenseur central encore sous contrat jusqu’en 2024 est un sérieux candidat au départ cet été. N’entrant pas dans plans de Christophe Galtier, le nouvel entraîneur du PSG, l’international sénégalais n’a pas encore disputé le moindre match cette saison. Poussé vers la sortie, le champion d’Afrique devrait plier bagages dans les prochaines heures. Le polyvalent défenseur âgé de 26 ans devrait poursuivre sa carrière en Bundesliga. Un intérêt des Allemands de Leipzig a été dévoilé ces dernières heures par L’Équipe. Aux dernières nouvelles, tout serait bouclé pour le départ de Diallo à Leipzig.

Abdou Diallo en route pour le RB Leipzig

Selon les informations du quotidien sportif et de RMC Sport, Abdou Diallo va passer sa visite médicale ce jeudi. Une fois les tests effectués, le défenseur international aux 17 sélections (2 buts) va parapher son contrat avec le pensionnaire de Bundesliga. Selon ces sources, le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig sont tombés d’accord pour un prêt assorti d’une option d’achat pour Abdou Diallo. Le montant de celle-ci serait compris entre 20 et 25 millions d’euros. Il s’agit d’une braderie pour le PSG qui cherche à alléger sa masse salariale et réduire la taille de son effectif. Le club francilien avait déboursé 32 millions d’euros pour s’attacher les services de Diallo en 2019.

L’officialisation du départ d’Abdou Diallo est attendue quelques heures après celui de Leandro Paredes. Le milieu argentin est prêté avec option d’achat à la Juventus de Turin où il retrouve son compatriote Angel Di Maria. Les deux hommes devraient revenir au Parc le 6 septembre prochain lors du choc entre Paris et la Juventus en Ligue des champions. Outre ce départ, le champion de France devrait également annoncer celui de Layvin Kurzawa. Le latéral gauche devrait s’engager avec les Anglais de Fulham. L’ancien Monégasque aurait déjà satisfait à la traditionnelle visite médicale.