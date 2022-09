OM Mercato : Marseille boucle deux deals en Premier League

Publié par Timothée Jean le 01 septembre 2022 à 18:14





OM Mercato : En cette dernière journée du mercato, l’Olympique de Marseille s’apprête à officialiser le départ de deux joueurs vers la Premier League.

OM Mercato : Leeds United confirme pour Bamba Dieng

À quelques heures de la fermeture du marché des transferts, les mouvements s’accélèrent du côté de l’Olympique Marseille. Le club phocéen, désireux d’alléger son effectif imposant, est en passe de se séparer définitivement de deux joueurs. Le premier joueur proche de quitter le navire marseillais est bien entendu Bamba Dieng. Poussé vers la sortie depuis plusieurs semaines, l’international sénégalais s’apprête à découvrir la Premier League cette saison. Alors que le FC Lorient tentait de boucler sa signature, Leeds United a fait une rentrée fracassante dans ce dossier et est finalement parvenu à boucler sa signature.

Et si certains se montraient sceptiques concernant l’aboutissement de ce deal, le président du club britannique, Andrea Radrizzani, a lui-même confirmé l'arrivée imminente de l'attaquant de l' OM. « Accueillons Bamba Dieng », a-t-il posté sur compte Twitter. Sauf un retournement de situation, le champion d’Afrique en titre rejoindra donc les Peacocks cet été. Il est d’ailleurs attendu ce jeudi à Leeds afin de passer sa visite médicale avant de signer son nouveau contrat. L’OM devrait toucher environ 10 M€ sur son transfert. Toutefois, Bamba Dieng ne sera pas le seul Marseillais à rebondir en Angleterre en cette fin de mercato. Duje Caleta-Car est également proche de s’engager à Southampton.

OM Mercato : Duje Caleta-Car à un pas de Southampton

Comme le confirment The Daily Mail et RMC Sport, le défenseur croate est actuellement présent sur le sol britannique afin de finaliser les derniers détails de son transfert chez les Saints. Et si West Ham et Wolverhampton souhaitaient le recruter, la volonté du joueur a fait la différence dans ce dossier. Selon les dernières informations de Sky Sports, Duje Caleta-Car aurait répondu favorablement à la proposition de Southampton. Les différentes parties seraient en train de finaliser les derniers détails administratifs pour son transfert qui devrait être officialisé ce jeudi soir avant minuit.

À une année de la fin de contrat expirant en juin 2023 avec l’ OM, le défenseur de 25 ans s’apprête à découvrir la Premier League. Il devrait succéder à Jan Bednarek chez les Saints. Le montant du transfert n’a pour l’instant pas été divulgué. Ces dernières semaines, la presse locale assurait que les dirigeants marseillais attendaient un compris entre 10 et 15 millions pour le libérer de sa dernière année de contrat. Mais ce n’est pas tout, un troisième joueur s’apprête à quitter les pensionnaires du Vélodrome.

OM Mercato : Un troisième départ acté à Marseille

Poussé vers la sortie, Jordan Amavi est en passe de rebondir en Espagne. L’Équipe assure en effet que le latéral droit français est attendu ce jeudi à Madrid afin de s’engager en faveur de Getafe sous la forme d’un prêt. Le deal s’est fait très rapidement entre les différentes parties, puisque le club madrilène a récemment manifesté son intérêt pour l’ancien joueur de l’OGC Nice et serait finalement parvenu à rafler la mise dans ce dossier.

Absent des plans de l’entraîneur Igor Tudor, Jordan Amavi quittera une nouvelle fois les pensionnaires du Vélodrome. La saison dernière, le joueur de 28 ans avait déjà connu un prêt de six mois à l'OGC Nice, son club formateur. Il avait participé à 9 rencontres toutes compétitions confondues, un bilan insuffisant pour convaincre les Aiglons de lever son option d’achat. De retour à Marseille, il a connu un début de saison catastrophique. Jordan Amavi a été mis à l’écart du groupe phocéen depuis son clash avec Igor Tudor. Annoncé un temps à l’Olympiakos, le défenseur français tentera de se relancer à Getafe. Les départs devraient donc s’engager à Marseille en cette dernière ligne droite du mercato.