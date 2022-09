PSG Mercato : Officiel, le Paris SG vide un peu plus son loft

Publié par JEAN-LUC D le 01 septembre 2022 à 17:44





PSG Mercato : À quelques heures de la fermeture du marché des transferts de l’été, le Paris Saint-Germain a réussi à se séparer d’un membre de son loft.

PSG Mercato : Un défenseur annonce son départ du Paris SG

Comme annoncé, un autre membre du groupe qui s’entraîne à l’écart du groupe de Christophe Galtier a vidé son casier au Camp des Loges et quitte le Paris Saint-Germain. En effet, avant même l'officialisation par les deux clubs, Abdou Diallo a annoncé son départ du PSG pour rejoindre le RB Leipzig. N’entrant pas dans les plans du nouvel entraîneur parisien, l’ancien défenseur polyvalent du Borussia Dortmund retourne donc en Bundesliga.

Via un message sur les réseaux sociaux, l’international sénégalais a fait ses adieux aux joueurs et supporters du club de la capitale. « Bonne saison Parisiens/Parisiennes ! Je vous souhaite le meilleur pour cette saison. Rêvez, accomplissez et célébrez, car vous le méritez », a écrit Abdou Diallo. En attendant les communiqués des deux clubs, les médias ont dévoilé les détails de ce deal.

PSG Mercato : Les détails de l’opération Abdou Diallo

Recruté à l’été 2019 pour 32 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund, Abdou Diallo ne s’est jamais vraiment imposé dans la défense du Paris Saint-Germain. Poussé vers la sortie par la nouvelle direction sportive, le Champion d’Afrique 2021 a fait l’objet d’un accord entre le Champion de France en titre et le RB Leipzig. Annoncé dans le collimateur de l’AC Milan, du Benfica Lisbonne, West Ham, Newcastle United ou encore Galatasaray, le joueur formé à l’AS Monaco rejoint le club allemand dans le cadre d’un prêté d’une saison contre un chèque de 2 millions d’euros plus une option d’achat de 25 millions d’euros. Une belle affaire pour le Paris SG qui pourrait empocher un joli chèque l’été prochain, tout en débarassant d'un indésirable.

PSG Mercato : Garissone Innocent quitte aussi le Paris SG

Après Alphonse Areola, Marcin Bulka et Denis Franchi, le Paris Saint-Germain s’est séparé d’un nouveau gardien de but. À un an de la fin de son contrat, Garissone Innocent quitte son club formateur et rejoint le club belge d'Eupen, évoluant en Jupiter League. Pour faciliter le départ de son portier de 22 ans, le club de la capitale a résilié son contrat. Garissone Innocent a donc signé gratuitement un contrat de trois ans avec son nouveau club.