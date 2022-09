PSG Mercato : Carlos Soler confirme son transfert au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 01 septembre 2022 à 19:44





PSG Mercato : Annoncé comme la prochaine recrue de Luis Campos, le capitaine de Valence, Carlos Soler a confirmé son transfert en faveur du Paris SG.

PSG Mercato : Carlos Soler a fait ses adieux à Valence

Alors que les départs se multiplient en ce dernier jour du mercato estival, Luis Campos et les dirigeants du Paris Saint-Germain travaillent également au renforcement de l’équipe de Christophe Galtier. Après Fabian Ruiz, qui est arrivé hier en provenance du SSC Naples contre un chèque de 25 millions d’euros, un autre international espagnol devrait aussi débarquer dans les prochaines heures. Et le principal concerné a lui-même confirmé la nouvelle. Intercepté à l’aéroport alors qu’il embarquait pour Paris, Carlos Soler a confirmé son départ de Valence.

« Aujourd'hui, je préfère la paix et la tranquillité. En fin de compte, la vie est faite de changements, et c'est ce que je dois faire maintenant, mais je parlerai calmement plus tard », a déclaré le milieu de terrain de 25 ans alors qu’un accord à hauteur de 17 millions d’euros plus des bonus est annoncé entre le PSG et Valence. Poursuivant, Carlos Soler a tenu à adresser un message aux supporters de son club formateur.

« Je dis aux fans : merci beaucoup pour tout. C'est un jour très spécial et compliqué pour moi. Merci pour tout. Merci et Amunt Sempre ! », a ajouté le capitaine de Valence. Son officialisation en tant que nouveau joueur du PSG pourrait intervenir dans les prochaines heures.

PSG Mercato : Carlos Soler a réussi sa visite médicale

Selon les informations d'Isaac Fouto, journaliste de la radio COPE, Carlos Soler a réussi sa visite médicale avec le Paris Saint-Germain cet après-midi. Benjamin Quarez, journaliste du quotidien Le Parisien, précise de son côté que le milieu espagnol a déjà signé son contrat à la Factory. Le compatriote de Sergio Ramos, Juan Bernat et Fabian Ruiz a quitté le siège du club de la capitale. L'officialisation de sa signature devrait donc intervenue rapidement.