Auxerre-OM : Communiqué d’Auxerre après la bagarre des supporters

Le match de la 6e journée de Ligue 1 entre Auxerre et l’ OM a été émaillé ce samedi de violents affrontements entre supporters. L’AJA a pondu un communiqué.

Des affrontements entre supporters ont eu lieu à Auxerre, ce samedi après-midi, juste avant le match entre l’AJ Auxerre et l’Olympique de Marseille, comptant pour la sixième journée de Ligue 1. Selon les journalistes de La Provence et de Maritima Médias présents à l’Abbé Deschamps, des violentes bagarres ont éclaté a proximité du stade entre plusieurs groupes de supporters. Des heurts entre supporters de l’OM et d’Auxerre ont en effet éclaté ce samedi aux alentours de 14h, faisant de nombreux dégâts matériels et nécessitants l’intervention des forces de l’ordre.

Un nouvel évènement malheureux, après ceux survenus la saison dernière. Des policiers de la CRS ont dû intervenir sur place et utiliser des gaz lacrymogènes pour stopper les affrontements, qui, selon le journal régional, auraient opposé des supporters des deux équipes. Toujours selon la même source, et notamment sur les réseaux sociaux, des supporters du Paris Saint-Germain auraient effectué le déplacement à Auxerre pour s'opposer aux Marseillais. Suite à ces affrontements, le club auxerrois a pondu un communiqué.

Auxerre-OM : Communiqué de l’AJ Auxerre

Via un message publié sur les réseaux sociaux, Auxerre a réagi et a condamné ces incidents survenus ce samedi. « Avant la rencontre entre l’AJA et l’Olympique de Marseille comptant pour la 6e journée de Ligue 1 Uber Eats, ce samedi, plusieurs incidents et dégradations ont eu lieu autour du stade Abbé-Deschamps » peut-on lire dans ce communiqué. « L’ensemble du club condamne et regrette ces agissements et rappelle que ce match doit rester une fête. » Pour rappel, l’équipe olympienne a sorti victorieuse de cette rencontre sur le score de 2 buts à 0 et prend provisoirement la tête du classement de Ligue 1.