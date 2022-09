PSG Mercato : Incroyable révélation sur la venue de Carlos Soler

Publié par JEAN-LUC D le 03 septembre 2022 à 23:55





PSG Mercato : Le Paris SG a recruté Carlos Soler le dernier jour du marché des transferts de l’été. Les coulisses de cette arrivée ont été dévoilées.

PSG Mercato : Deux offres distinctes de Campos et Henrique pour Carlos Soler

Le mercato a été agité du côté du Paris Saint-Germain, les mésententes, ont existé et le club de la capitale a réussi tout de même à faire un bon marché. Mais selon les indiscrétions recueillies par le quotidien L’Équipe, une énorme mésentente a vu le jour entre Antero Henrique et Luis Campos sur le dossier Carlos Soler. Le média sportif révèle notamment que les deux dirigeants portugais auraient formulé deux offres différentes à Valence pour le milieu de terrain de 25 ans.

« Mardi, Valence a reçu une offre de 18M€ + bonus de la part de Campos pour Soler. Mais quelques heures plus tard, une autre offre est arrivée, cette fois signée Antero, pour un prêt avec OA. Deux offres parallèles, un symbole de la mésentente Campos-Henrique », assure la source francilienne. Une situation qui a surpris du côté de Valence. Finalement, le Paris SG a formulé une troisième offre, en se basant sur les conditions de la première et Carlos Soler a pu signer pour cinq ans, soit jusqu’en juin 2027. Mais l’international espagnol, lui, ne cache pas sa joie d’avoir rejoint l’effectif de Christophe Galtier.

PSG Mercato : Carlos Soler remercie le Paris SG et affiche sa joie

À un an de la fin de son contrat avec son club formateur, Carlos Soler s’est engagé en faveur du Paris Saint-Germain. Une vraie opportunité pour le joueur qui a manifesté sa reconnaissance au club de la capitale. « Merci pour l'accueil et l'affection que j'ai pu recevoir de la part de tout le club à mon arrivée. Je suis content d'avoir cette opportunité et je veux donner le meilleur de moi pour aider l'équipe. Allez PSG », a écrit l’ancien capitaine de Valence sur sa page Twitter.