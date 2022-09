PSG Mercato : L’Inter Milan répond à Galtier sur l’échec Skriniar

Publié par JEAN-LUC D le 04 septembre 2022 à 13:43





PSG Mercato : Christophe Galtier, coach du Paris SG, a dénoncé la surenchère de l’Inter Milan pour Milan Skriniar. Mais le club italien a tenu à se défendre.

PSG Mercato : Christophe Galtier comprend Nasser Al-Khelaïfi

Priorité de Luis Campos pour compléter la charnière centrale de l’équipe de Christophe Galtier, Milan Skriniar n’a pas rejoint le Paris Saint-Germain au terme du mercato estival. Les dirigeants du club de la capitale, le président Nasser Al-Khelaïfi, ont pourtant tout tenté pour convaincre l’Inter Milan de laisser filer le défenseur slovaque de 27 ans.

Le Paris SG a même accepté d’augmenter son offre à 70 millions d’euros pour le joueur, mais le club lombard est resté inflexible. Présent en conférence de presse après la victoire de ses hommes à Nantes (3-0), samedi soir, à Nantes, l’entraîneur des Rouge et Bleu, Christophe Galtier, a ouvertement avoué comprendre la décision de sa direction à ne pas donner suite à la surenchère de l’Inter dans cette affaire.

« Skriniar était un joueur qu’on avait identifié et on pensait qu’on était tout proche d’un accord à un certain moment. Mais au fur et à mesure, les prix sont montés. Après, je peux comprendre notre président, sur une dernière année de contrat, son transfert serait énorme », a expliqué Christophe Galtier en conférence de presse. Accusé d’avoir fait dans la surenchère dans ce dossier, l’Inter Milan a tenu à donner sa version des faits.

PSG Mercato : Grosse mise au point de l’Inter pour Skriniar

Par la voix de son directeur sportif Giuseppe Marotta, l’Inter Milan a tenu à faire une importante mise au point pour son défenseur slovaque, Milan Skriniar. Le dirigeant italien assure ainsi que dès le départ, la position du club a été claire : malgré sa situation contractuelle, Milan Skriniar était intransférable cet été.

« Nos propriétaires ont été très clairs, ils ont rejeté toutes les propositions pour Skriniar. Ils sont restés fermes sur leurs positions », a expliqué Marotta devant les médias. L'Inter Milan se défend donc d’avoir fait de la surenchère puisque Skriniar n’était tout simplement pas à vendre cet été. Le Paris Saint-Germain est désormais fixé sur son échec dans ce dossier.