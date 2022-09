ASSE Mercato : Les Verts proches d'une opération en Belgique

Publié par Ange A. le 05 septembre 2022 à 01:38





ASSE Mercato : L’AS Saint-Étienne pourrait refourguer un indésirable de Laurent Batlles. Un départ en Belgique serait dans les tuyaux.

ASSE Mercato : Un indésirable annoncé en Belgique

Le secteur offensif de l’AS Saint-Étienne a fortement été affecté par les départs cet été. Arnaud Nordin, Wahbi Khazri et Romain Hamouma ont notamment quitté l’ ASSE gratuitement. En fin de contrat chez les Verts, ils se sont engagés librement avec des clubs de Ligue 1. Les deux premiers ont signé à Montpellier quand le dernier s’est engagé avec le promu Ajaccio. Stéphanois le plus décisif de la saison écoulée, Denis Bouanga a posé ses valises en MLS. L’attaquant gabonais a rejoint Los Angeles FC. La franchise nord-américaine a déboursé 4 millions d’euros pour s’attacher ses services.

Si le mercato estival a officiellement fermé ses portes dans les cinq grands championnats, il reste ouvert en Belgique. Il est ouvert jusqu’à ce lundi. L’AS Saint-Étienne pourrait acter un nouveau départ en attaque vers la Jupiler Pro League dans les prochaines heures. Le Progrès révèle en effet un intérêt des Belges d’Ostende pour Charles Abi. L’actuel 14e du championnat belge se cherche un nouvel attaquant après le départ Makhtar Gueye au Real Saragosse.

Charles Abi sans avenir à Saint-Étienne

Encore sous contrat jusqu’en 2024, Charles Abi n’est pas certain d’honorer son bail à son terme. L’avant-centre de 22 ans n’entre pas dans les plans de Laurent Battles. Le nouvel entraîneur de l’ ASSE ne l’a pas encore convoqué depuis la reprise du championnat. Il a signé son retour chez les Verts après un prêt infructueux à l’En-Avant Guingamp. L’avant-centre n’a inscrit que trois buts et délivré une passe décisive en 20 matchs avec Guingamp lors du dernier exercice. De retour dans le Forez après cette pige, il est de nouveau poussé vers la sortie autant par son coach que ses dirigeants. Un départ d’Abi vers Valenciennes a été évoqué cet été. Mais l’attaquant stéphanois n’était pas enclin à rejoindre un club rival.

Indésirable à Saint-Étienne, Charles Abi est coté à 1,4 million d’euros sur Transfermarkt. Reste maintenant à savoir sous quelle forme le KV Ostende souhaite s’attacher ses services.