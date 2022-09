OM Mercato : Amine Harit annonce la couleur pour son retour

Publié par Ange A. le 05 septembre 2022 à 06:07





OM Mercato : Déjà prêté par Schalke 04 la saison dernière, Amine Harit est de retour à l’Olympique de Marseille dans le cadre d’un prêt.

L’Olympique de Marseille a bouclé son mercato estival avec l’arrivée d’un douzième renfort. L’OM a finalisé la signature d’ Amine Harit. Le milieu offensif est de nouveau prêté à Marseille par Schalke 04. Cette fois, une option d’achat a été incluse dans le prêt d’Harit. Cette option est estimée à 5 millions d’euros. Les émoluments annuels du Marocain en Provence sont estimés à 2,7 millions d’euros. Poussé vers la sortie par Schalke, le néo-Marseillais n’a jusqu’ici disputé aucun match depuis le début de saison. Interrogé par les médias du club phocéen, l’ancien Nantais a affiché ses ambitions de la saison. Il a terminé sa première pige avec 5 buts et 4 passes décisives en 34 matchs.

Les ambitions d’Harit avec l’OM

Dans sa sortie, le milieu offensif marocain aux 14 sélections n’a pas caché sa joie suite à son retour à l’Olympique de Marseille. « Je ressens de la joie, de la fierté. J’avais un goût d’inachevé après la magnifique saison passée, et d’être de retour à la maison, ça me fait le plus grand bien », a d’abord indiqué Amine Harit avant d’évoquer ses ambitions avec l’OM. Le milieu de 25 ans veut repousser ses limites pour l’exercice en cours. Il d’ailleurs signé sa première apparition de la saison samedi lors de la victoire de Marseille à Auxerre (0-2). Il profite également pour se projeter sur la Ligue des champions.

« Je ne me fixe pas de limite, si je reviens ici, c’est avec de nouvelles perspectives. J’aimerais passer un cap dans ma carrière et je pense que je suis dans le bon club pour le faire. C’est une saison différente de l’année dernière, étant donné qu’il y a la Ligue des Champions. Déjà jouer un match normal, de Ligue 1, avec l’Olympique de Marseille, c’est quelque chose de spécial, alors la Ligue des Champions, je n’imagine pas », a confié le Lions de l’Atlas.