Mercato PSG : Luis Campos va écœurer l'Inter Milan

Publié par Gary SLM le 05 septembre 2022 à 05:37





Le mercato PSG de cet été aura été mouvementé. Luis Campos a tenté un gros coup à l'Inter et il n'a pas dit son dernier mot sur le dossier.

PSG Mercato : Skriniar, ce que le Paris Saint-Germain prépare

L'avenir de Milan Skriniar aurait pu déjà se jouer au PSG à la fin du mercato estival. Le club de la capitale et son directeur sportif Luis Campos ont tenté sans succès de convaincre leurs homologues de l'Inter Milan pour un transfert direct. Beppe Marotta a dit non aux offres parfois mirifiques du club de Nasser Al-Khelaïfi et s'en invente sans soupçonner le plan en préparation au Paris SG.

En effet, le dirigeant italien a affirmé dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport qu'il avait renvoyé à sa copie le PSG qui avait songé à un transfert de Milan Skriniar lors du dernier mercato foot. « Notre bilan du mercato foot est assurément positif, mais le travail le plus important a été de garder la main sur nos joueurs clés. Nous étions catégoriques à propos de Milan Skriniar. Il était invendable malgré les offres du PSG », a-t-il confié.

Foot Mercato : L'Inter Milan a-t-il gagné la partie pour Skriniar

Pour les dirigeants de l'équipe italienne, le fait d'avoir retenu Milan Skriniar sous leur maillot lors de la dernière période des tractations foot mercato est un signe de victoire. Seulement, le joueur n'a plus que quelques mois de contrat à honorer avec les Nerazzurri. Tant qu'il n'a pas prolongé son bail sous le maillot du club de foot italien, difficile de donner raison à Beppe Marotta sur la célébration de ce qu'il considère comme une victoire sur le Paris Saint-Germain.

En réalité, le défenseur central de 27 ans pisté par Luis Campos demeure dans les plans mercato PSG. Au prochain marché des transferts, Christophe Galtier, qui ne se remet pas d'être passé à côté d'un tel joueur, devrait lancer une nouvelle tentative. Et sur ce coup-là, l'Inter Milan aura forcément gros à perdre puisque le chèque qui pourrait lui être signé pour les 6 mois de contrat restants de Skriniar ne sera plus de la même importance.

Mercato PSG : Quel prix pour laver l'affront ?

Ces dernières années, le PSG s'est fait une réputation de terreur des clubs de haut niveau en matière de négociations foot mercato. Le club parisien arrive presque toujours à ses fins et le second round avec les Nerazzurri en janvier pourrait le confirmer.

Estimée à 65 millions d'euros cet été, la cible du vainqueur du FC Nantes (0-3) ne vaudra que la moitié au marché des transferts hivernal. À ce moment-là, l'Inter Milan sera dans l'obligation de vendre au risque de le perdre gratuitement à la fin de la saison. Toujours au centre des cibles mercato PSG de Luis Campos, Skriniar devrait recevoir une offre directe de la direction parisienne.

Le Paris SG n'avait pas le droit de parler directement avec le défenseur central polyvalent sans l'accord de son club. Les choses seront différentes au mercato hivernal puisque la durée qu'il restera de son engagement avec l'équipe italienne autorise d'autres clubs à lui parler. Beppe Marotta pourrait à ce moment-là réaliser qu'il a fait perdre beaucoup d'argent à son équipe sur ce joueur à qui Luis Campos a songé et qui est toujours dans ses plans.

Les arguments du PSG qui devraient convaincre Skriniar

Avec des joueurs comme Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé dans son équipe, Paris n'a pas de mal à convaincre ses cibles de rejoindre le Parc des princes. Avec Seko Fofana du RC Lens, le slovaque devrait bel et bien recevoir les nouvelles de l'équipe de la capitale française.

Le départ en attente d'officialisation de Mauro Icardi à Miami permet de libérer des places au Paris Saint-Germain. Avec l'Uefa Ligue des champions comme objectif de cette saison, le nom Skriniar devrait revenir plus souvent pour le renforcement de la défense. Galtier pourrait ainsi l'utiliser pour soulager Presnel Kimpembe et Marquinhos.