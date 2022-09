Stade Rennais : La sortie fracassante de Genesio après Troyes

Publié par Ange A. le 05 septembre 2022 à 06:37





Stade Rennais : Bruno Genesio a eu des mots durs envers ses poulains au terme du match nul arraché sur la pelouse de Troyes (1-1).

Stade Rennais : Le SRFC ramène un nul contre l’ESTAC

Nouvelle contreperformance pour le Stade Rennais. Victorieux contre le Stade Brestois lors de la dernière journée, le SRFC n’est pas parvenu à aligner une nouvelle victoire dimanche. En déplacement sur la pelouse de l’ESTAC, Rennes n’a pas ramené qu’un match nul (1-1). Les Rouge et noir était pourtant en supériorité numérique avant la demi-heure de jeu. Yoann Salmier a été expulsé suite à un geste non maîtrisé sur Lovro Majer. Après son nouveau match nul, le club breton ne pointe qu’à la 9e place de Ligue 1 Uber Eats. De quoi susciter la frustration de Bruno Genesio après ce résultat. L’entraîneur rennais s’est livré après la rencontre. L’occasion pour le coach du SRFC de s’en prendre à ses poulains.

La grande déception de Genesio après Troyes

Bruno Genesio regrette surtout l’attitude de ses poulains au terme de cette rencontre. « Le résultat est décevant mais c’est surtout le comportement qui a été décevant, notamment en première période. (...) On doit faire énormément mieux techniquement, pour se créer plus d’occasions et marquer plus. On n’a jamais tiré au but jusqu’à la 30e minute, on a ronronné pendant une mi-temps », a déploré l’entraîneur du Stade Rennais. Lequel espère que ses hommes se remettront vite à l’endroit après cette contreperformance. Surtout que le SRFC retrouve la Ligue Europa lors de sa prochaine sortie. Les Rouge et noir se déplacent sur la pelouse de l’AEK Larnaca pour la 1re journée de la phase de poules de la C4 jeudi prochain. Un meilleur visage est attendu.

« Je ne pense pas qu’il y ait un problème de confiance, mais on doit se remettre la tête à l’endroit très vite. On a fait preuve de suffisance en première période, on a joué un peu comme des touristes... On n’a pas bien digéré toutes les éloges qu’on a eues », a noté le coach de Rennes.