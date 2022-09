Stade Rennais Mercato : Genesio agacé par la fin du mercato

Publié par Dylan le 03 septembre 2022 à 12:01





Stade Rennais Mercato : Les tensions des dernières heures du mercato ont grandement énervé Bruno Genesio, qui s'est exprimé à ce sujet.

Stade Rennais Mercato : Genesio n'aime pas les tensions du mercato

Alors que le mercato estival vient tout juste de se terminer en France, l'entraîneur du SRFC Bruno Genesio est soulagé. Après avoir recruté Steve Mandanda, Joe Rodon, Amine Gouiri, Christopher Wooh, Arthur Theate et Arnaud Kalimuendo, le technicien de 56 ans peut enfin se concentrer pleinement sur le championnat, et notamment la rencontre face à Troyes dimanche.

Présent en conférence de presse vendredi en vue du déplacement dans l'Aube, il n'a pas caché son agacement par rapport aux tensions qui animent habituellement la fin du mercato : « Très content que ce soit terminé. C’est du grand n’importe quoi. Et puis, bizarrement ce matin j’ai retrouvé un groupe beaucoup plus joyeux, libérés dans les têtes, nous aussi. C’est du grand n’importe quoi, surtout les dernières journées, le folklore complet. Je ne sais pas où on va mais c’est assez pittoresque ce qu’on peut vivre. » a t-il déclaré seulement quelques heures après l'annonce du transfert de Gaëtan Laborde à Nice.

Stade Rennais Mercato : Genesio remercie la cellule de recrutement

Actuel sixième de Ligue 1, le SRFC a pour l'instant bien géré son début de saison et le doit beaucoup à ses nouvelles recrues. Arthur Theate et Joe Rodon, pourtant défenseurs, ont par exemple déjà marqué leur premier but sous les couleurs du club breton après 5 journées disputées en Ligue 1. Des performances qui ravissent évidemment Bruno Genesio, qui a salué en conférence de presse le travail effectué par la cellule de recrutement : « Les gens qui s’occupent du recrutement ont beaucoup de mérite et de courage pour supporter tout ça. Vous ne savez pas tout et heureusement, mais franchement, encore une fois, Olivier (Cloarec) et Flo (Maurice), bravo à vous, ils sont très résiliants et courageux. Plus que moi » a lâché le coach du SRFC.

Maintenant que le mercato est fini, le Stade Rennais va pouvoir se concentrer sur le championnat mais aussi sur la Ligue Europa, où le club est engagé cette saison dans un groupe abordable mais difficile. En effet, les Rouge & Noir vont devoir affronter l'AEK Larnaca, Fenerbahçe et le Dynamo Kiev. Les deux derniers nommés sont évidemment bien connus pour disputer presque chaque année une compétition européenne. Il va donc falloir être costaud pour espérer une place en phase finale.