OM Mercato : Galatasaray approche un attaquant, Longoria répond

Publié par Dylan le 05 septembre 2022 à 16:36





OM Mercato : Incertain sur son avenir durant le mercato, Cengiz Under aurait pu signer à Galatasaray qui lui avait formulé une offre ces derniers jours.

OM Mercato : Cengiz Under approché par Galatasaray

C'était l'un des dossiers chauds de l'OM dans le sens des départs cet été. L'ailier turc Cengiz Under a finalement décidé de rester dans la cité phocéenne, ou du moins il ne partira pas lors du mercato estival. Le président de l'OM, Pablo Longoria, avait pourtant tenté de le sacrifier à travers un échange avec Ruslan Malinovskyi. Ainsi, le joueur aurait pu partir du côté de l'Atalanta Bergame mais il se laissait encore le temps de la réflexion.

D'après le média turc Fotomaç, Galatasaray était également sur le coup. Le club aux 22 titres de champion de Turquie a tenté de s'offrir l'ailier gauche de 25 ans, notamment pour compenser les départs de Ryan Babel, de l'avant-centre égyptien Mostafa Mohamed, parti au FC Nantes, ou encore du buteur sénégalais Mbaye Diagne. Une offre de prêt aurait été proposée aux dirigeants olympiens.

OM Mercato : Pablo Longoria a refusé l'offre de Galatasaray

Mais selon la même source, l'offre formulé par Galatasaray a vite été repoussée par l'Olympique de Marseille. En effet, Pablo Longoria n'a pas voulu se séparer de son ailier, dont l'option d'achat de 8 millions d'euros avait été levée cet été. Au vu du calendrier chargé des Phocéens, le président argentin du club ne voyait plus l'intérêt de vendre son joueur.

Malgré des tensions déjà naissantes entre l'entraîneur Igor Tudor et Cengiz Under, l'ancien joueur de l'AS Rome va donc réaliser comme convenu une deuxième saison à l'OM. L'international turc (42 sélections, 3 buts) avait réalisé un premier exercice abouti sous les ordres de Jorge Sampaoli, le prédécesseur d'Igor Tudor. Avec 10 buts inscrits en 32 rencontres, Cengiz Under a largement contribué à la qualification des Olympiens en Ligue des Champions cette année. Il a également participé à cinq des six premiers matches de l'OM dans l'exercice 2022-2023 de Ligue 1, sans trouver le chemin des filets.