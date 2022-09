FC Nantes Mercato : Une sensation de Reims visée par le FCN

Publié par Thomas le 05 septembre 2022 à 17:36





FC Nantes Mercato : Confrontés à plusieurs échecs cet été en termes de signatures, le FCN a tenté de recruter un attaquant anglais.

FC Nantes Mercato : Folarin Balogun dans les plans de Kita cet été

Quatre jours après la fermeture du marché des transferts, le FC Nantes peut nourrir quelques regrets concernant son recrutement. Alors qu’Antoine Kombouaré espérait jusqu’à cinq nouvelles têtes en début de semaine dernière, les Canaris n’ont bouclé que la venue de l’avant-centre Ignatius Ganago, de quoi laisser un goût amer au coach kanak. " Le ressenti que j’ai aujourd’hui après le mercato, c’est qu’il y a de la déception. (...) J’ai arrêté de rêver. Je ne crois pas plus au Père Noël. J'aurais espéré plus que 4 joueurs. Soit je fais la gueule et je me casse, soit je reste et je travaille ", déclarait le technicien nantais il y a quelques jours.

Malgré plusieurs pistes chaudes, le FCN a souvent peiné à concrétiser ses dossiers cet été notamment dans le secteur offensif, pourtant jugé prioritaire par la cellule de recrutement. Si Guessand, Sissoko, Mohamed ou encore Ganago ont signé durant le mercato sur les bords de l’Erdre, les Jaune et Vert sont également passés à côté d’un très joli coup à Arsenal. Comme le révèle L’Équipe ce lundi, le FC Nantes souhaitait enrôler l’Anglais Folarin Balogun cet été, lui qui était alors sur le départ chez les Gunners. Pisté par Franck Kita en juillet, le joueur de 21 ans avait finalement été bloqué par Antoine Kombouaré et Philippe Mao, qui privilégiaient alors d’autres profils.

FC Nantes Mercato : Le FCN peut se mordre les doigts pour Balogun

Annoncé comme un flop d’Arsenal, Folarin Balogun a finalement rejoint le Stade de Reims cet été, en prêt d’une saison. Un choix payant des Champenois puisque l’Anglais a déjà inscrit 5 buts en 6 rencontres de Ligue 1, le plaçant tout simplement co-deuxième meilleur buteur du championnat derrière Neymar et Kylian Mbappé. Un coup dur donc pour les Nantais qui avaient déjà connu un désaccord similaire sur un autre dossier estival. Comme le rappelle L’Équipe, Antoine Kombouaré avait bloqué au dernier moment la venue de l’international roumain Alexandru Cicaldau. Le milieu de Galtasaray était sur le point de s’engager chez les Jaune et Vert en août mais avait vu son transfert avorter dans les derniers instants sur décision du coach du FCN.