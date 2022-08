FC Nantes Mercato : Le FCN vise un prodige au milieu !

Publié par Thomas le 25 août 2022 à 14:36





FC Nantes Mercato : Alors que les Canaris travaillent toujours sur la venue d'un avant-centre, le FCN ciblerait en parallèle un milieu prometteur.

FC Nantes Mercato : Un gros coup se prépare à Galatasaray

Le mercato n’est pas terminé au FC Nantes, qui compte toujours se renforcer à plusieurs postes clés d’ici le 1er septembre. Toujours en quête d’une signature offensive, l’équipe d’Antoine Kombouaré explore également des pistes au milieu et au poste de latéral. Et justement, après avoir enrôlé Moussa Sissoko, le FCN serait proche d’une nouvelle belle opération dans l’entrejeu.

D’après les informations de L’Équipe, les Canaris auraient jeté leur dévolu sur Alexandru Cicaldau, évoluant à Galatasaray. L’international roumain, capable d’évoluer en N°8 et en meneur de jeu, sort d’une saison pleine en Turquie avec 5 buts et 4 passes décisives à son actif. Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec l’écurie stambouliote, Cicaldau serait en approche à Nantes, qui a entamé des négociations il y a peu pour boucler sa signature. Après s’être accordé sur le prêt de Mostafa Mohamed le mois dernier, les deux clubs travailleraient actuellement pour boucler le transfert du joueur de 25 ans. Selon le quotidien sportif, sa venue chez les Jaune et Vert pourrait intervenir lundi prochain. Une arrivée qui pourrait toutefois débloquer le départ de Ludovic Blas au LOSC.

FC Nantes Mercato : Le transfert de Ludovic Blas encore possible ?

Les supporters nantais peuvent retenir leur souffle. À une semaine de la fin du mercato, leur maître à jouer, Ludovic Blas, n’a toujours pas quitté le FCN. Malgré un fort rapprochement avec le LOSC de Paulo Fonseca, le milieu offensif de 24 ans est toujours bloqué par sa direction et notamment Antoine Kombouaré, qui s’est publiquement opposé à son départ. Mais alors que la rumeur d’un intérêt du Benfica et même du Stade Rennais a récemment fait surface, Ludovic Blas reste toujours en partance pour le Nord de la France et la venue d’Alexandru Cicaldau pourrait de fait tout débloquer.

À en croire L’Équipe, l’ancien Guingampais rêve toujours de rejoindre Lille et serait agacé par les barrières qui lui sont mises au FC Nantes. Antoine Kombouaré et Waldemar Kita lui auraient garanti le rôle de vice-capitaine dans l’équipe mais ce dernier souhaiterait coûte que coûte signer chez les Dogues. À moins d'une semaine de la fin du mercato, le compte à rebours est lancé.