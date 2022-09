OM : La mise au point de Dimitri Payet avant de défier Tottenham

Publié par Timothée Jean le 07 septembre 2022 à 00:08





Présent en conférence de presse à la veille du choc Tottenham-OM, Dimitri Payet a rassuré sur son état de santé avant d’afficher ses ambitions.

OM : Dimitri Payet est apte à 100% face à Tottenham

Touché au mollet la semaine dernière, Dimitri Payet avait manqué le déplacement de l’Olympique de Marseille à Auxerre (victoire 0-2). Le milieu offensif a bien récupéré puisqu’il a été convoqué par Igor Tudor pour le déplacement à Tottenham, dans le cadre de la première journée de Ligue des champions.

Présent en conférence de presse, Dimitri Payet a lui-même tenu à rassurer son état de santé. « Il fallait du repos pour faire attention à ce mollet qui s'est réveillé après le match contre Clermont. Il y a eu du repos et du soin. Je suis apte à 100% pour le match de demain », a-t-il déclaré dans des propos retranscrits par RMC Sport. Opérationnel, le meneur de jeu réunionnais compte revenir à son meilleur niveau et aider son équipe à aller le plus loin possible dans cette compétition européenne.

Tottenham-OM : Dimitri Payet veut vite prendre des points

Pour son retour en Ligue des champions, l’ OM aura fort à faire face à une redoutable équipe de Tottenham, qui reste invaincue en Premier League. Les Phocéens tenteront donc d’obtenir un résultat positif face au grand favori du groupe D. Une mission difficile, mais pas impossible. Dimitri Payet a d'ailleurs confiance en son équipe qui réalise aussi un excellent début de saison en championnat. Les Marseillais comptent ainsi engranger des points le plus rapidement possible et envoyer un message fort en battant Tottenham ce mercredi soir à Londres. « La première journée vous met sur les bons rails. Dans un championnat à six matchs, il faut vite prendre des points », a-t-il indiqué.

Poursuivant, le milieu offensif a tenu à rappeler les ambitions de l’ OM dans cette compétition. Deux ans après sa dernière campagne désastreuse en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille veut redorer son blason sur la scène européenne. « La dernière campagne n'a pas été bonne, on n'était pas au niveau. On aspire à faire beaucoup mieux. Si on arrive à être à notre niveau, on pourra faire de meilleures choses, mieux qu'une troisième ou quatrième place », a ajouté Dimitri Payet. Le ton est donc donné, l’Olympique de Marseille est déterminé à créer la surprise à Tottenham ce mercredi soir.