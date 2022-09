RC Lens : Bonne nouvelle pour Haise, un grand retour avant Troyes

Publié par Timothée Jean le 07 septembre 2022 à 13:15





L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, vient de recevoir une bonne nouvelle. Il pourra compter sur un retour important pour la réception de Troyes.

RC Lens : Franck Haise avec un retour de poids face à Troyes

Toujours invaincu en championnat avec un bilan de 4 victoires et 2 nuls en 6 rencontres, le Racing Club de Lens accueille vendredi soir à 21h l’ESTAC en ouverture de la 7e journée de Ligue 1. Les Sang et Or tenteront de remporter les trois points à domicile face aux Troyens. Mais cette mission ne sera pas simple du tout, car le club de l’Aube reste également sur une belle série en championnat.

L’ESTAC vient en effet d’enchaîner une série de 3 matches sans défaites. Les Troyens se sont imposés 3-1 face à Angers, 4-2 à Monaco, avant d’accrocher le Stade Rennais (1-1) le week-end dernier. De belles performances qui redonnent confiance à Troyes, déterminé à créer la surprise face au RC Lens. Les Lensois devront donc se montrer très efficaces ce vendredi face au club de l’Aube. Et pour ce choc, l’entraîneur Franck Haise pourra compter sur un renfort de poids en attaque.

RC Lens : Adam Buksa enfin disponible

Recruté lors du dernier mercato estival contre un chèque de 6 millions d'euros, en provenance de New England, Adam Buksa n'a toujours pas disputé le moindre match sous les couleurs lensoises en raison d'une blessure au pied. Éloigné des pelouses durant plusieurs semaines, l’avant-centre polonais semble aller mieux, il a d'ailleurs repris l’entraînement collectif mardi.

Il devrait donc être opérationnel pour la réception de Troyes ce vendredi. Son retour est une bonne nouvelle pour Franck Haise, déjà privé de plusieurs joueurs ces derniers jours. L’entraîneur du RC Lens devra faire sans son attaquant Wesley Saïd (blessé). Le défenseur colombien Deiver Machado est quant à lui suspendu pour cette 7e journée de Ligue 1.