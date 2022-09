OGC Nice-Cologne : Les compos tombent, Lucien Favre innove !

Publié par JEAN-LUC D le 08 septembre 2022 à 14:24





Inquiétant en championnat, l’ OGC Nice reçoit Cologne, ce jeudi à 18h45, en Ligue Europa Conférence. Découvrez la compo probable de Lucien Favre.

OGC Nice-Cologne : Changement de gardien en perspective à Nice

Pour son premier match des phases de poules de la Ligue Europa Conférence, l’OGC Nice accueille Cologne à l’Allianz Riviera ce jeudi à 18h45. Pour cette rencontre, Lucien Favre serait prêt à faire un choix fort pour cette rencontre. En effet, selon les informations de RMC Sport, le gardien polonais Marcin Bulka serait préféré à Kasper Schmeichel ce soir contre les Allemands.

Vu comme une recrue de premier choix, l’expérimenté Kasper Schmeichel ne connaît pas la même réussite dans les cages des Aiglons qu’à Leicester où il était intraitable dans les cages. Le média métropolitain explique que l’entraîneur niçois et son staff veulent récompenser l’ancien gardien du Paris Saint-Germain pour ses bonnes performances de la saison passée. Des prestations ayant poussés les dirigeants niçois à lever son option d’achat de 2 millions d’euros auprès du club de la capitale.

OGC Nice : Une possible alternance entre les deux gardiens ?

Le Polonais devait même être installé durablement dans les cages de Nice, à en croire la même source. « La surprise était là évidemment, mais c’est l’histoire du football, tout peut changer en une semaine », avait déclaré l’agent de Marcin Bulka, Yvan Le Mée. La source francilienne précise qu’en plus de ses performances passées, Bulka est récompensé pour son professionnalisme, lui qui ne s’attendait pas vraiment à voir un concurrent comme Schmeichel débarquer.

Interrogé sur une possible alternance entre les deux hommes, le technicien suisse avait d’ailleurs admis que « c’était possible ». Pour la réception du FC Cologne, l'entraîneur niçois devrait également se passer des services d’Aaron Ramsey et de Youcef Atal, blessés. En face, l'équipe entraînée par Steffen Baumgart, suspendu pour ce match, se présente sans Schmitz, Smajic et Uth.

La compo probable de l'OGC Nice :

Gardien : Schmeichel

Défenseurs : Todibo, Dante, Viti

Milieux de terrain : Lotomba, Lemina, Thuram, Bryan

Attaquants : Pépé, Delort, Laborde

La compo probable de Cologne :

Gardien : Schwäbe

Défenseurs : Schindler, Kilian, Hübers, Pedersen

Milieux de terrain : Hector, Skhiri, Adamyan, Ljubicic

Attaquants : Kainz, Tigge