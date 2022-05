OM-Feyenoord : Vives tensions à Marseille, un premier bilan tombe !

Publié par Timothée Jean le 05 mai 2022 à 12:28

À la veille du choc OM-Feyenoord en Ligue Europa Conférence, des affrontements ont eu lieu entre les supporters des deux équipes, près du Vieux Port.

L’Olympique de Marseille accueille jeudi soir le Feyenoord Rotterdam en demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence. L’ OM, battu à l’aller (3-2), tentera de renverser la situation devant le public chaud-bouillant du Vélodrome. Pour ce match retour décisif, le déplacement des supporters de Feyenoord est donc encadré par la Préfecture. Cependant, cela n’a pas empêché de premiers heurts entre les fans des deux équipes.

En effet, à la tombée de la nuit mercredi, les premiers débordements ont éclaté dans le Vieux Port de Marseille. Des supporters marseillais et néerlandais se sont échangés des jets de projectiles et de pétards, avant que les forces de l’ordre interviennent. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser les antagonistes et stopper les affrontements.

20 personnes interpellées à l’Olympique de Marseille

Ce jeudi, la Préfecture de police des Bouches-du-Rhône a dressé un premier bilan suite à ces débordements. Ce sont au total vingt personnes qui ont été interpellées. L’AFP précise que la plupart des concernés sont des supporters de l’ OM. Suite à ces débordements, un dispositif de sécurité renforcé et réadapté a été mis en place, car le choc entre Marseille et Feyenoord a été classé au niveau maximum (5). Les précautions sont donc maximales pour que le match se déroule dans de meilleures conditions.

Un millier de membres des forces de l’ordre ont été réquisitionnés par la Préfecture de police afin de gérer le déplacement des supporters néerlandais. Une fan zone sera également ouverte sur les plages du Prado à partir de 10 heures, ce qui permettra un acheminement des supporters de Feyenoord jusqu'au stade Vélodrome sous escorte policière.