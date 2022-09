PSG Mercato : 60M€, un génie brésilien lâche une annonce officielle

Publié par JEAN-LUC D le 09 septembre 2022 à 11:25





PSG Mercato : Récemment, la presse brésilienne a annoncé un accord entre le Paris SG et Palmeiras pour le prodige Endrick. Le joueur a évoqué cet accord.

PSG Mercato : Le futur Neymar déjà promis au Paris SG ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Neymar pourrait quitter le Paris Saint-Germain bien avant cette date. Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs seraient déjà en train de préparer la succession de l’attaquant de 30 ans. Et selon les informations de Globo Esporte, le Paris SG aurait trouvé un accord avec Palmeiras pour le transfert d’Endrick, considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération et surnommé le « futur Neymar ».

Toujours selon le média brésilien, seuls quelques détails resteraient encore à régler pour valider l’opération. Pour mettre la main sur Endrick, le club de la capitale aurait accepté de verser 60 millions d’euros à Palmeiras et le deal pourrait être officialisé après la Coupe du Monde au Qatar. Quelques jours seulement après cette bombe de Globo Esporte, le principal concerné est sorti du silence pour faire la lumière sur son avenir.

PSG Mercato : Endrick pousse un coup de gueule sur son avenir

À seulement 16 ans, Endrick est déjà considéré comme l’un des plus grands talents du football actuel. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec son club formateur, Palmeiras, l’international brésilien des moins de 17 ans attise déjà les convoitises des plus grands d’Europe, dont le Paris Saint-Germain qui aurait pris une sérieuse avance dans ce dossier. Cependant, le jeune compatriote de Marquinhos a démenti les rumeurs l’envoyant chez les Rouge et Bleu.

« Mes agents sont mes parents et TFM. Ils sont les seuls à pouvoir parler de ce que je veux faire de ma carrière. Je n’ai jamais vu le PSG ou Milan, je n’ai jamais eu une date de départ en tête et je n’ai jamais été aussi heureux à Palmeiras. Ne croyez pas tout ce qu’on peut vous dire », a lancé l'attaquant brésilien sur sa page Twitter. Encore mineur, Endrick devra attendre d’avoir 18 ans pour rejoindre l'Europe.