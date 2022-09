RC Lens : La première place en ligne de mire face à l'ESTAC

Publié par Thomas G. le 09 septembre 2022 à 16:58





RC Lens : Auteur d'un mercato de grand envergure, le RCL pourrait bonifier sa bonne entame de championnat avec une nouvelle victoire face à l'ESTAC.

RC Lens : Les Lensois veulent poursuivre leur série

Le RC Lens a connu un été riche en rebondissement qui s’est ponctué par la prolongation en grande pompe du capitaine Seko Fofana. L’international ivoirien a fait le choix de rester une saison supplémentaire au RC Lens malgré l’intérêt de grands clubs européens. La prolongation de l’un des meilleurs joueurs du championnat montre la hauteur des ambitions des Nordistes.

Après leur mercato XXL, les Sang et Or ont surfé sur la bonne dynamique de leur fin de saison dernière. Les hommes de Franck Haise sont sur une série de 14 matches sans défaite en Ligue 1. La dernière défaite des Lensois en Ligue 1 remonte du mois d’avril et un déplacement à Strasbourg. Le RCL a mis les moyens cet été pour bâtir une équipe capable de lutter pour les places européennes. La cellule de recrutement s’est activée pour remplacer Jonathan Clauss, Cheick Doucouré et Arnaud Kalimuendo. Les recrues se sont déjà illustrés notamment avec Salis Abdul Samed et Loïc Openda qui se sont installés dans le onze de titulaire. Ce soir face à l’ESTAC, le RC Lens a l’occasion d’enchaîner un 15e match consécutif sans défaite et de rester invaincu cette saison.

RC Lens : Une rencontre avec beaucoup d'enjeux ce soir

En parallèle, l’enjeu pour les Lensois est la première place, et en cas de victoire ils dépasseraient l’OM et le PSG pour s’installer seul en tête du classement. Lors de la conférence de presse l’entraîneur du RC Lens a évoqué le bon début de championnat de ses joueurs. Franck Haise a déclaré : « L'important, c'est qu'on trace notre route, qu'on garde cette stabilité dans l'entraînement, cet investissement, cet engagement de tous, en essayant de garder le plus de joueurs focus. Quand on a fait un bon match et pris des points, on peut regarder les autres tranquillement. »

L’attaquant Lensois Wesley Saïd manquera le match tandis que Seko Fofana, Gaël Kakuta et Adam Buksa seront eux bien présents. Le milieu congolais annoncé partant durant le mercato est finalement resté dans le Nord. Après son transfert avorté au FC Nantes, Gaël Kakuta a l’occasion de lancer sa saison ce soir face à Troyes. Dans le même temps, l’international polonais Adam Buksa pourrait connaître ses premières minutes sous le maillot du RC Lens et découvrir la chaude ambiance du Stade Bollaert.