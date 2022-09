Stade Rennais Mercato : Une opération surprise en vue au SRFC

Publié par Ange A. le 09 septembre 2022 à 23:45





Stade Rennais Mercato : Malgré la fermeture du marché des transferts, le SRFC pourrait encore boucler une opération en attaque.

Stade Rennais Mercato : Un départ surprise en attaque en vue

Le Stade Rennais a réalisé quelques jolies ventes lors de la dernière fenêtre des transferts. Les départs de Nayef Aguerd et Matthis Tel, respectivement à West Ham et au Bayern, ont permis au SRFC de renflouer ses caisses. Le club breton a également enregistré le départ de Gaëtan Laborde à Nice et celui en prêt avec option d’achat de Serhou Guirassy. Alors que le mercato estival a officiellement fermé ses portes, Rennes pourrait encore acter un départ dans son secteur offensif. De retour d’un prêt fructueux au Havre (6 buts et 3 passes décisives en 16 matchs), Matthis Abline pourrait encore faire l’objet d’un départ. Une tendance confirmée par Johan Cavalli, le coordinateur sportif de l’AC Ajaccio.

Matthis Abline en joker pour Ajaccio ?

Le responsable corse n’exclut pas en effet la signature du jeune attaquant du Stade Rennais en tant que joker. « Une dernière recrue ? C’est un attaquant qui arrivera certainement en prêt. Matthis Abline ? Il est effectivement dans les noms qui circulent. Ça fait deux mois et demi que je travaille dessus. Ça a été ma priorité, elle n’a pas été faisable mais on ne sait jamais, il y a eu des arrivées à Rennes... Même s’il a malgré tout du temps de jeu donc ça peut être compliqué. Il fait en tout cas partie des deux, trois pistes qui pourraient aboutir », a indiqué Johan Cavalli dans un entretien dans les colonnes de Corse-Matin. Ajaccio devrait passer à l’offensive pour Abline dans les prochains jours.

De retour de son prêt, Matthis Abline pourrait de nouveau quitter le Stade Rennais. Il a déjà disputé 5 matchs cette saison, dont une titularisation. Avant son départ en prêt en deuxième moitié de saison dernière, il avait disputé 9 rencontres pour un but. Son contrat à Rennes court encore jusqu’en juin 2025.