OM-LOSC : Igor Tudor fait des choix forts pour la réception de Lille

Publié par JEAN-LUC D le 10 septembre 2022 à 20:37





À quelques heures d’affronter le LOSC en Ligue 1, au Vélodrome, l’entraîneur de l’ OM, Igor Tudor, a dévoilé le groupe retenu pour ce match.

OM : Un retour de marque et une absence importante contre Lille

Après la défaite à Tottenham en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille accueille Lille ce samedi soir pour poursuivre son invincibilité en Ligue 1. Mais les Lillois peuvent revenir aux portes du podium en cas de succès. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures. Suspendu mercredi lors de la défaite contre les Spurs Tottenham (0-2), Alexis Sanchez est de retour dans le groupe d’Igor Tudor pour la réception des Dogues, ce samedi soir. Valentin Rongier est, lui, suspendu à son tour.

Quant à Bamba Dieng, le technicien croate n’a apparemment pas jugé son travail suffisant à l’entraînement, ces derniers jours. L’attaquant sénégalais ne figure donc pas dans la liste malgré sa réintégration à l’entraînement cette semaine. Igor Tudor devrait pouvoir s’appuyer sur un groupe au complet. Le successeur de Jorge Sampaoli a fait appel à 22 joueurs pour ce choc du championnat. Comme tout entraîneur d’une équipe prise dans un rythme infernal (match tous les trois jours), Tudor doit composer chaque onze de départ avec le plus grand soin. Le coach de l’OM a la mission de choisir la meilleure formation tout en gérant la condition physique et le reste.

OM : Les 22 d’Igor Tudor pour le choc contre le LOSC

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Balerdi, Kolasinac, Tavares, Clauss, Mbemba, Touré, Bailly, Kaboré, Gigot

Milieux : Guendouzi, Gerson, Gueye, Veretout

Attaquants : Under, Bakambu, Sanchez, Suarez, Harit, Payet.

Les compos officielles des deux équipes

À quelques minutes du coup d’envoi de la rencontre, les équipes ont dévoilé leurs compositions d’équipes officielles. Du côté de l’OM, Igor Tudor a fait des choix forts. Leonardo Balerdi est titularisé en défense centrale. Il est accompagné par Chancel Mbemba et Samuel Gigot dans la traditionnelle défense à trois de l’entraineur croate. Intraitable depuis le début de la saison, Jonathan Clauss est aligné à droite, Sead Kolasinac occupe le poste de piston droit et gauche.

Valentin Rongier étant absent, c’est Guendouzi qui accompagnera Pape Gueye au milieu. En attaque, Igor Tudor aligne Cengiz Under, Amine Harit et Alexis Sanchez. Dimitri Payet, tout juste revenu de blessure est sur le banc comme Gerson, Éric Bailly et Jordan Veretout.

Le onze : Lopez – Balerdi, Gigot, Mbemba – Kolasinac, Gueye, Guendouzi, Clauss – Harit, Sanchez, Under

La Compo du LOSC : Chevalier, Djalo, Fonte, Zedadka, Diakité, Ismaily, Bamba, André, David, Ounas, Angel Gomes.