RC Lens Mercato : Le RCL vers une signature surprise en défense

Publié par Ange A. le 11 septembre 2022 à 01:10





RC Lens Mercato : Les Sang et or à la recherche du remplaçant de Gradit ?

Le Racing Club de Lens réalise un début de saison correct. Le RC Lens reste invaincu après sept journées de championnat. Vendredi, les Sang et or ont signé un court succès (1-0) contre l’ESTAC en ouverture de la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats. Le seul point noir côté lensois a été la blessure de Jonathan Gradit. Le défenseur cenral souffre d’une fracture de la clavicule droite comme l’a confirmé Franck Haise. L’entraîneur des Sang et or a annoncé la longue absence de son poulain, qu’on ne devrait pas revoir « avant la Coupe du monde ». En l’absence de Gradit, Lens pourrait encore recruter malgré la fermeture officielle du mercato. Les Sang et or pisteraient un défenseur de Ligue 1 pour compenser l’absence de leur cadre.

Un défenseur de Ligue 1 en joker pour Lens ?

Le Républicain Sportif croit savoir que le RC Lens compte recruter un nouveau défenseur central. Le journal révèle un intérêt du Racing Club de Lens pour Alexander Djiku. Âgé de 28 ans, le Ghanéen évolue du côté du Racing Club de Strasbourg. Le défenseur pisté par le RC Lens disposait d’un bon de sortie cet été. Le RCSA comptait en effet se séparer de son taulier dont le contrat arrive dans un an.

L’international ghanéen (17 sélections/1 but) était même proche de rejoindre les Allemands d’Hoffenheim. Mais les exigences de son agent ont privé Strasbourg d’un chèque estimé à 6 millions d’euros. Resté à quai cet été, Djiku a déjà pris part à tous les six premiers matchs du Racing, tous en tant que titulaire. Il compte également une réalisation sur la campagne. Reste à savoir s’il terminera la saison sous le maillot alsacien au moment où un intérêt du rival lensois est évoqué.