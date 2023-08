Sur la piste de plusieurs latéraux gauche pour concurrencer Deiver Machado, Grégory Thil a essuyé un premier refus ce dimanche.

Mercato RC Lens : Bruno Onyemaechi dit non au RCL

Le RC Lens ne cache pas sa priorité en cette fin de mercato estival. Le club artésien veut se renforcer au poste de latéral gauche, afin de concurrencer Deiver Machado. Franck Haise a déjà eu une grosse frayeur avec le défenseur colombien. Celui-ci était incertain pour le déplacement à Paris samedi soir. Finalement, il a pu prendre part à la rencontre, qui s'est terminée par une défaite 3-1 des Sang-et-Or.

L'entraîneur du RC Lens ne veut plus de ce genre d'inquiétude, tout comme les dirigeants. C'est pourquoi Grégory Thil s'est activé pour trouver de nouveaux profils. Après avoir repéré Iago (FC Augsbourg), Lucas Piton (Vasco de Gama) et Ulisses Garcia (BSC Young Boys), le directeur sportif du RCL s'est concentré sur Bruno Onyemaechi. Titulaire avec Boavista en Liga NOS, le latéral nigérian de 24 ans correspond aux attentes lensoises. Cependant, Foot Mercato annonce déjà un hic pour son transfert. Le joueur a un accord avec un autre club et n'est pas spécialement emballé par le projet artésien.

Grégory Thil ne s'avoue pas vaincu

Si le RC Lens peut quasiment faire une croix sur Bruno Onyemaechi, il n'abdique pas pour autant. Grégory Thil a plus d'un tour dans son sac, à en croire le média sportif. L'ancien attaquant est en discussion avec un autre piston gauche, bien connu de la Ligue 1. Toutefois, son nom n'a pas filtré, tout comme l'identité du club proche d'enrôler Onyemaechi. Cela reste une bonne nouvelle pour le RCL, qui veut ménager Massadio Haïdara. L'ancien Nancéien permet de faire souffler les défenseurs de couloir du club, comme Deiver Machado mais aussi Jonathan Gradit.

Avec de nombreux mouvements cet été, les Sang-et-Or ont du mal à se réadapter en Ligue 1. Si le contenu proposé n'est pas inquiétant, les protégés de Franck Haise ne comptent qu'un point après 3 journées. Le tout, après avoir affronté Brest, Rennes et le PSG. Face au club de la capitale, le technicien lensois ne s'est pas montré inquiet pour la suite : « Avant que ce soit une question de recrutement, il faut améliorer ce qu’on doit améliorer avec l’équipe, peut-être accepter certaines prises de risques par moments, peut-être par moments le faire différemment. On verra. On avait des idées. Mais entre avoir des idées et les réaliser, on verra. Si on doit rester avec l’effectif que j’ai, j’en suis content » a-t-il analysé en conférence de presse. Prochain rendez-vous chez le leader, l'AS Monaco.