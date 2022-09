RC Lens : Franck Haise confirme un terrible coup dur après Troyes

Publié par Ange A. le 10 septembre 2022 à 00:40





RC Lens : Les Sang et or ont signé un précieux succès vendredi contre Troyes. Un nouveau blessé a néanmoins rejoint l’infirmerie lensoise.

RC Lens : Les Sang et or leaders de Ligue 1

Accroché par le Stade de Reims lors de la dernière journée, le Racing Club de Lens a renoué avec la victoire ce vendredi. Le RC Lens s’est imposé sur le plus petit des scores contre l’ESTAC à Bollaert en ouverture de la 7e journée de Ligue 1. Une tête victorieuse de Kevin Danso (39e) en fin de première période a suffi à faire le bonheur des Sang et or. Grâce à ce court succès, Lens prend provisoirement la tête du championnat avec un point d’avance sur le PSG et Marseille. Paris reçoit Brest ce samedi quand l’OM sera opposé à Lille ce samedi au Vélodrome. Le seul point noir de la soirée lensoise est venu de Jonathan Gradit, sorti sur blessure avant la demi-heure de jeu. Les nouvelles du défenseur central ne sont pas rassurantes.

Énorme coup dur confirmé pour Jonathan Gradit

Le staff du Racing Club de Lens a donné des premières nouvelles du défenseur de 29 ans à la pause. Selon les informations de Prime Video récoltées auprès du staff du RC Lens, Jonathan Gradit souffre d’une fracture de la clavicule. Le défenseur lensois devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Franck Haise a d’ailleurs confirmé cet énorme coup dur après la rencontre.

« C’est presque une soirée parfaite, car il y a la blessure importante de Jo. Il a une fracture de la clavicule [droite], je crois qu’on ne le reverra pas avant la Coupe du monde [qui débute le 20 novembre, NDLR], on verra », a indiqué le coach lensois en conférence de presse. Franck Haise devrait donc composer pendant un bon moment sans l’un de ses cadres. Le défenseur central a débuté toutes les rencontres du Racing en tant que titulaire cette saison et a délivré une passe décisive.