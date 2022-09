Stade Rennais Mercato : Énorme opération réussie avec le Bayern !

Publié par Dylan le 11 septembre 2022 à 10:32





Stade Rennais Mercato : Transféré au Bayern Munich cet été pour un montant record, un ancien crack du SRFC se régale et ravit les dirigeants des deux clubs.

Stade Rennais Mercato : Mathys Tel s'éclate au Bayern Munich

Il a été l'une des attractions du mercato estival breton. Le jeune Mathys Tel, 17 ans à peine, avait été rapidement repéré par le Bayern Munich qui voulait le faire signer. Si l'attaquant breton n'a pas pu résister à l'opportunité qui se présentait à lui, le Stade Rennais a su négocier un transfert record pour le joueur. En effet, plusieurs médias dont L'Equipe ont annoncé le montant dépensé par le Bayern, estimé à environ 30 millions d'euros pour le buteur français. Une somme astronomique pour un joueur qui n'a pourtant joué « que » 7 matchs en Ligue 1 avec le club breton la saison passée. Néanmoins, Mathys Tel peut se targuer d'être aussi international espoir français puisqu'il a disputé 3 rencontres (dont 2 comme titulaire) pour 4 buts avec l'équipe U-18.

Si le pari du Bayern était osé, il est en train de payer car Mathys Tel vient déjà d'inscrire son premier but en Bundesliga samedi, devenant le plus jeune joueur de l'histoire du club bavarrois à marquer un but dans le plus grand championnat allemand. Il s'agit d'ailleurs de son deuxième but toutes compétitions confondues avec le Bayern, après celui inscrit contre le Viktoria Cologne au 1er tour de la Coupe d'Allemagne (victoire 0-5).

Stade Rennais Mercato : Le Bayern ne voulait pas prêter Tel

Si l'aventure de Mathys Tel avec le Bayern Munich démarre sur des chapeaux de roues, c'est aussi grâce à la gestion de son cas par le club allemand. Après son arrivée, les dirigeants bavarrois ont immédiatement considéré l'attaquant de 17 ans comme un joueur de l'équipe première. C'est pourquoi le Bayern a refusé de prêter son nouveau crack dans une autre équipe, puisque le club voulait lui donner lui-même du temps de jeu selon le journaliste Fabrizio Romano.

Une volonté qui se révèle payante pour un club qui a dû encaisser quelques coups durs cet été, notamment le départ de sa superstar polonaise Robert Lewandowski. Mathys Tel a déjà régalé les supporters du Bayern en 96 minutes disputées en Bundesliga, soit déjà plus que toute sa carrière professionnelle au SRFC (79 minutes). Fabrizio Romano a également apporté quelques détails sur le transfert du jeune buteur français, ajoutant que le Bayern a dépensé une somme de 20 millions d'euros + un package complémentaire de 8,5 millions d'euros pour s'attacher ses services.