Stade Rennais Mercato : Révélation insolite entre le SRFC et le Bayern

Publié par JEAN-LUC D le 03 septembre 2022 à 16:35





Stade Rennais Mercato : Cet été, le SRFC et le Bayern Munich ont conclu le transfert de Mathys Tel. Les coulisses de ces négociations ont été dévoilées.

Stade Rennais Mercato : Maurice a chauffé Salihamidzic pour Mathys Tel

Ce samedi, le quotidien L’Équipe est revenu sur les coulisses du transfert de Mathys Tel entre le Stade Rennais et le Bayern Munich. Le journal sportif révèle ainsi que Florian Maurice, le directeur sportif du SRFC, a soulevé le courroux de son homologue du club allemand, Hasan Salihamidzic, avec l'insertion au dernier moment de deux clauses dans le contrat de l’attaquant de 17 ans, entraînant des bonus pour le club breton.

« Hasan Salihamidzic n'est pas connu pour être l'homme le plus serein du monde. Alors, quand, au bout de plusieurs jours de négociations avec Rennes au sujet du Rennais Mathys Tel, le directeur sportif du Bayern a constaté que les dirigeants rennais avaient ajouté deux clauses non négociées préalablement avec le club munichois, l'ancien milieu a explosé.

Une colère intense liée donc à l'ajout d'une première clause pour débloquer un bonus si l'attaquant est sélectionné en équipe de France. Une deuxième si le joueur était prolongé en Allemagne. Une démarche lancée alors que le protocole pour la signature avait déjà débuté. Il s'achèvera finalement le lendemain matin, après que Rennes eut obtenu gain de cause sur la clause équipe de France », explique le média francilien.

Finalement, les deux clubs ont trouvé un accord et Mathys Tel a rejoint le Champion de Bundesliga pour 20 millions d’euros, hors bonus. Le joueur formé en Bretagne a signé pour cinq ans, soit jusqu’en juin 2027. De son côté, l’entraîneur du SRFC se dit heureux de la fermeture de cette période de recrutement.

Stade Rennais Mercato : Genesio salue la fin du mercato au SRFC

De passage en conférence de presse ce vendredi, Bruno Genesio s'est réjoui de la fermeture du mercato estival, une période qu'il n'apprécie visiblement pas. «Très content que ce soit terminé. C'est du grand n'importe quoi. Et puis, bizarrement ce matin, j'ai retrouvé un groupe beaucoup plus joyeux, libérés dans les têtes, nous aussi. C'est du grand n'importe quoi, surtout les dernières journées, le folklore complet. Je ne sais pas où on va, mais c'est assez pittoresque ce qu'on peut vivre. Les gens qui s'occupent du recrutement ont beaucoup de mérite et de courage pour supporter tout ça », a expliqué l'entraîneur rennais.