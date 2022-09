OM-Francfort : La compo de Marseille, Tudor innove en attaque !

Publié par Timothée Jean le 12 septembre 2022 à 11:17





L’ OM dispute demain soir son deuxième match de Ligue des Champions face à l’Eintracht Francfort. Découvrez la compo d’Igor Tudor.

OM-Francfort : Tudor Igor avec le retour de deux cadres en attaque

Pas le temps de souffler pour l’Olympique de Marseille sur la scène européenne. Battu à Tottenham (2-0) la semaine dernière, l’OM affronte demain soir l’Eintracht Francfort pour son deuxième match de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre qui se déroulera à partir de 21h au stade Vélodrome, Igor Tudor compte procéder à un changement dans son équipe de départ, notamment dans son secteur offensif. À l’issue de la victoire contre le LOSC (2-1) samedi soir, l’entraîneur marseillais a assuré qu’il devrait aligner son capitaine Dimitri Payet face à l'écurie allemande. Le Réunionnais a été laissé sur le banc de touche lors des deux derniers matchs de l’ OM, contre à Tottenham, puis face au LOSC où il n’est pas rentré en jeu. Son absence a commencé à susciter divers commentaires dans la cité phocéenne.

Et pourtant, Dimitri Payet devrait connaitre sa première titularisation sur la scène européenne cette saison. C’est en tout cas ce qu’a confirmé Igor Tudor en conférence de presse. « Il débutera. On a discuté et on a pris cette décision ensemble », a déclaré le coach croate dans des propos retranscrit sur Infosport +. L’OM pourra également s’appuyer sa recrue phare en attaque, en la personne d’Alexis Sanchez. Suspendu face aux Spurs, l’international chilien devrait débuter ce mardi soir face à Francfort. Son retour est une bonne nouvelle pour les Phocéens qui pourront compter sur un redoutable atout offensif face aux Allemands.

OM-Francfort : Samuel Gigot incertain, Eric Bailly titulaire

Déjà privé de Chancel Mbemba, suspendu après son carton rouge face à Tottenham, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille devrait aussi se passer de Samuel Gigot. Le défenseur français est sorti sur blessure après son but face au LOSC. Il est donc incertain pour la venue de Francfort au Vélodrome. Igor Tudor devra alors titulariser Eric Bailly pour le remplacer.

Auteur d’une prestation solide face à Tottenham, l’international ivoirien devrait débuter mardi soir, aux côtés de Sead Kolosinac et Leonardo Balerdi. Les inamovibles Jonathan Clauss et Nuno Tavares devraient occuper le couloir droit et gauche. Le milieu de terrain sera sans doute composé de Valentin Rongier et Jonathan Veretout avec Mattéo Guendoizi un cran plus haut. Igor Tudor devrait faire le point sur son effectif en conférence d'avant-match dans la journée.

La composition probable de l' OM face à Francfort

Gardien : Pau Lopez

Défenseurs : Leonardo Balerdi, Eric Bailly, Sead Kolasinac

Milieux de terrain : Jonathan Clauss, Valentin Rongier, Jordan Veretout, Nuno Tavares

Attaquants : Dimitri Payet, Mattéo Guendouzi, Alexis Sanchez