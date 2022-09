OM : Igor Tudor confirme déjà une surprise contre Francfort

Publié par Timothée Jean le 12 septembre 2022 à 20:47





L’ OM reçoit demain soir l’Eintracht Franfort en Ligue des champions. L'occasion pour Igor Tudor de procéder à un énorme changement en défense.

OM-Francfort : Igor Tudor alignera Leonardo Balerdi en défense

Remporter une première victoire en Ligue des champions cette saison, telle sera la mission de l’Olympique de Marseille ce mardi soir face à l’Eintracht Francfort. Le club phocéen réalise un début de saison quasiment parfait en championnat, mais la donne est bien différente sur la scène sur la scène européenne. L’ OM s’est incliné (2-0) à Tottenham la semaine dernière. Pour son deuxième match en Ligue des champions, le club phocéen tentera donc de renouer rapidement la victoire face à l’écurie allemande. Et pour cette rencontre, Igor Tudor procédera à un changement en défense.

Sorti au bout de 25 minutes de jeu et hué par certains supporters de Vélodrome lors de la victoire de l’ OM face au LOSC (2-1), Leonardo Balerdi débutera la rencontre contre Francfort mardi soir. Le technicien croate s’attend à ce que son jeune défenseur relève très vite la tête pour aller de l’avant. « Demain, Balerdi sera titulaire. Je m'attends à quelque chose de positif de la part du public, qu'il supporte un garçon qui donne tout pour l'équipe, qui est sensible, bon et surtout un grand défenseur », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par Le Phocéen.

OM-Francfort : Igor Tudor attend beaucoup d’Alexis Sanchez

Le défenseur argentin devrait ainsi succéder à Chancel Mbemba, qui a reçu un carton rouge lors du déplacement à Tottenham. Il devrait être aligné dans un défenseur à trois, au côté d’Eric Bailly et Sead Kolasinac qui remplacera sans doute Samuel Gigot. Victime de blessure musculaire, le défenseur tricolore est incertain pour cette rencontre.

En revanche, Igor Tudor enregistre un important retour en attaque. Suspendu lors du match contre Tottenham, Alexis Sanchez devrait être aligné à la pointe de l’attaquant marseillaise face aux Allemands. L’OM pourra donc sur un renfort de poids pour cette rencontre. « Sanchez, j'attends beaucoup de lui, comme de nos autres joueurs. Il fait partie de mes joueurs qui peuvent faire la différence demain », a indiqué Igor Tudor, qui devrait aussi aligner Dimitri Payet. Laissé sur le banc de touche lors des deux derniers matchs de l’OM, le Réunionnais devrait fêter sa première titularisation sur la scène européenne cette saison face à Francfort.

La composition probable de Marseille face à Francfort

Gardien : Pau Lopez

Défenseurs : Leonardo Balerdi, Eric Bailly, Sead Kolasinac

Milieux de terrain : Jonathan Clauss, Valentin Rongier, Jordan Veretout, Nuno Tavares

Attaquants : Dimitri Payet, Mattéo Guendouzi, Alexis Sanchez .