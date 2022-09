Maccabi-PSG : Une grande décision tombe pour le voyage en Israël !

Publié par JEAN-LUC D le 12 septembre 2022 à 20:17





Pour la 2e journée de la LDC, le PSG est attendu en Israël pour affronter le Maccabi Haïfa. Un voyage qui devrait se faire sans soutien pour les Parisiens.

Maccabi-PSG : Le CUP va boycotter le déplacement à Haïfa

Le Paris Saint-Germain jouera mercredi soir en Israël sans son principal groupe de supporters. En effet, le Collectif Ultras Paris (CUP) a publié un communiqué ce lundi afin d'indiquer qu'il boycottait le voyage de Ligue des Champions à Haïfa, à l’occasion de la deuxième journée des phases de poules. Le CUP déplore notamment les conditions sécuritaires et liberticides mises en place par l'état israélien pour cette rencontre.

« Ce mercredi 14 septembre, notre club le Paris Saint-Germain, se rendra à Haïfa dans le cadre de la deuxième journée de la LDC qui l’oppose au Maccabi. Nous déplorons les conditions sécuritaires et liberticides mises en place par l’état israélien afin de nous permettre d’accéder aux territoires. Nous nous sommes toujours opposés aux restrictions attentatoires à nos libertés lors de nos déplacements. Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de boycotter ce déplacement face à ces restrictions excessives. Allez Paris ! », peut-on lire dans le communiqué du Collectif Ultras Paris.

Il n’y aura aucun Ultra du PSG dans les tribunes du stade Sammy-Ofer pousser les hommes de Christophe Galtier face au Maccabi, mercredi à 21h. Du côté des tribunes, le sort réservé à Achraf Hakimi, sifflé par une partie du public de Tel-Aviv lors du Trophée des Champions contre le FC Nantes à cause de son soutien à la Palestine, sera également observé. Même si les choses pourraient relativement évoluer pour le latéral droit de 23 ans.

Maccabi-PSG : Achraf Hakimi épargné par le public de Maccabi Haïfa ?

Pour son soutien apporté à la cause palestinienne il y a quelques années, Achraf Hakimi avait été copieusement sifflé à chaque touche de balle le 31 juillet dernier lors du Trophée des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes (4-0), à Tel-Aviv. Toutefois, pour le match de Ligue des Champions de ce mercredi à Haïfa, la donne pourrait sensiblement changer pour deux raisons. Tout d’abord, ce ne sera pas Hakimi qui sera sifflé, mais toute l’équipe du PSG qui viendra en adversaire du Maccabi, ce qui permettra d’atténuer la vindicte à l’encontre de l’international marocain.

« Il y aura des sifflets, mais je pense que ce sera dirigé contre l’équipe adverse en général. Maintenant, ici, la politique n’est jamais loin. Tu ne peux pas empêcher certains de faire le lien entre la politique et le sport », explique notamment Jonathan Serro, journaliste français basé en Israël, dans les colonnes du quotidien Le Parisien. La seconde raison est que la cohabitation réussie entre juifs et arabes à Haïfa fait que la dimension politique est beaucoup moins exacerbée qu’à Tel-Aviv.

Mieux, les supporters de Maccabi, qui n’ont plus vécu de soirée de Ligue des Champions depuis 2009, sont plus emballés à l’idée de voir en vrai de grosses stars comme Lionel Messi, Neymar Jr, Kylian Mbappé et Sergio Ramos que de se concentrer sur Hakimi.

Maccabi-PSG : Achraf Hakimi ne fait pas attention aux sifflets

Pour Shoham, 25 ans et supporter du Maccabi Haïfa, le défenseur du Paris Saint-Germain sera reçu à Haïfa de manière très différente qu’il l’avait été à Tel Aviv et assure qu’Achraf Hakimi sera hué comme les autres joueurs de Christophe Galtier et pourrait même recevoir le soutien de certains supporters arabes du club israélien.

« Ce n’est absolument pas un gros sujet ici. Les gens ne parlent pas de lui. Les huées ont eu lieu à deux reprises lors d’un match auquel la quasi-totalité des spectateurs assistait sans aucune connexion émotionnelle. Je me trompe peut-être, mais le fait qu’il s’agisse de la Ligue des Champions et que nous soutenions notre club créera une atmosphère différente, visant principalement à soutenir notre équipe. Hakimi sera hué, mais comme Neymar, Mbappé et Messi. Connaissant la mentalité israélienne, il peut très bien y avoir autant voire encore plus de sifflets, vu que le stade sera plein, et en même temps il peut y avoir un soutien du noyau arabe de nos supporters », a expliqué Shoham pour le journal Le Parisien.

De son côté, l’ancien joueur de l’Inter Milan a assuré samedi après la victoire contre Brest (1-0) ne pas être ébranlé par les sifflets dans les tribunes israéliens. « Est-ce que ça me travaille ? Non, non. Je serai avec l’équipe, ce n’est pas un problème pour moi. Je vais jouer et après, je vais rentrer à la maison (rires) », a lâché Hakimi.