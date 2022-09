Stade Rennais Mercato : Après Xeka, le SRFC vise un cadre de Ligue 1

Publié par Thomas le 14 septembre 2022 à 10:38





Stade Rennais Mercato : A la recherche d'un joker au poste de sentinelle, le SRFC serait en bonne voie pour enrôler un joueur du Stade de Reims.

Stade Rennais Mercato : Après Xeka, le SRFC active une autre piste

Les jours sont comptés pour le SRFC, qui cherche au plus vite un remplaçant à Baptiste Santamaria, blessé pour plusieurs mois après un choc reçu contre Auxerre le week-end dernier. L’ancien Angevin, véritable métronome de l’entrejeu breton depuis le début de saison, va subir une opération des ligaments de la cheville, l’éloignant des terrains pour au moins 4 à 5 mois. Un coup dur pour Bruno Genesio, qui laissait entendre après la rencontre que la piste d’un joker médical pourrait être débloquée ces prochains jours, à un poste très peu fourni.

Alors que Foot Mercato évoquait hier des discussions entre le Stade Rennais et le Portugais Xeka, libre de tout contrat depuis son départ du LOSC, un autre joueur pourrait prochainement débarquer chez les Rouge et Noir. D’après les informations du Républicain Lorrain, Florian Maurice aimerait s’attacher les services d’Azor Matusiwa, milieu défensif du Stade de Reims. Le Néerlandais de 24 ans fait partie des cadres de l’effectif d’Oscar Garcia et semblerait se diriger vers un transfert vers le SRFC qui compte de son côté mettre la main au portefeuille.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC prêt à mettre 6 à 7 millions d’euros

Décrit comme puissant physiquement mais également élégant balle aux pieds par le média local, Azor Matusiwa aurait tapé dans l’œil de Florian Maurice qui serait disposé à payer une grosse somme pour l’enrôler. Face à l’urgence de la situation, le Stade Rennais s’apprête à débourser entre 6 et 7 millions d’euros pour recruter le natif d’Hilversum aux Pays-Bas. Passé par Groningen et l’Ajax, le joueur avait disputé la saison dernière 29 rencontres en tant que titulaire avec Reims pour un but et une passe décisive. Blessé depuis la reprise du championnat, Matusiwa devrait faire son retour à la compétition après « la trêve internationale », soit début octobre, à en croire son coach au SDR.