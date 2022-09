OM : Les critiques s’amplifient après Francfort, Tudor au fond du trou

Publié par Timothée Jean le 14 septembre 2022 à 11:08





Un temps épargné par les critiques, Igor Tudor commence à agacer les supporters marseillais après la défaite de l' OM face à l’Eintracht Francfort (0-1).

OM : Igor Tudor sous le feu des critiques

L’Olympique de Marseille était attendu au tournant ce mardi soir face à l’Eintracht Francfort. Après la défaite encourageante face à Tottenham la semaine dernière, les troupes d’Igor Tudor devaient s’imposer à domicile afin de remporter leurs premiers points en Ligue des Champions cette saison. Mais l’ OM a subi une nouvelle défaite (0-1) face à l’écurie allemande, qui semblait pourtant à sa portée. Un résultat négatif et une prestation décevante qui passe très mal auprès des supporters marseillais. En première ligne, l’entraîneur Igor Tudor commence à agacer les fans de l’Olympique de Marseille pour ses choix tactiques.

Mené à la 43e minute, le technicien croate a sorti en deuxième période Dimitri Payet, Gerson et à la surprise générale Alexis Sanchez pour tenter de relancer l’OM. Mais ces changements ont été sifflés par le public du Vélodrome. Présent sur le plateau de Canal Football Club, Samir Nasri a même employé des mots forts pour fustiger les choix de Tudor lors de cette contre-performance. « J’ai l’impression qu’Igor Tudor n’a pas de plan B. Bailly s’est blessé, il a modifié tous les postes pour garder son système, quitte à mettre Clauss piston gauche. Mais passe à 4 derrière, rajoute un milieu de terrain. Un entraîneur doit pouvoir changer d’organisation », a déclaré l’ancien milieu offensif de l’ OM.

OM : La qualification s’éloigne pour Marseille

Pour le moment, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui reste invaincu en championnat, n’est pas en danger. Mais la suite des évènements sera décisive pour fixer le destin du coach croate. Avec deux défaites et 0 point en deux journées de Ligue des Champions, l' OM voit sa qualification pour la suite de la compétition européenne s’éloigner. Les Marseillais devront rapidement réagir et cela passe par un bon résultat face au Sporting Lisbonne. Après sa victoire face à Tottenham (2-0), le club portugais est leader du groupe D et conserve son avance avant de se déplacer à Marseille le 4 octobre prochain.