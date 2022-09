OM : Une bonne nouvelle pour Alexis Sanchez après Francfort

Publié par Timothée Jean le 15 septembre 2022 à 00:45





OM : Alexis Sanchez, qui a connu un match très compliqué face à l’Eintracht Francfort en Ligue des champions, vient de recevoir une bonne nouvelle.

OM : Alexis Sanchez en difficulté face à l’Eintracht Francfort

Six jours après sa défaite face à Tottenham (2-0), l’Olympique de Marseille n’a pas fait mieux mardi soir, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue des champions. Les Phocéens se sont inclinés à domicile face à une solide équipe de l’Eintracht Francfort (0-1) et occupent désormais la dernière place du groupe D avec zéro point au compteur et aucun but inscrit en deux rencontres.

Devant le public chaud bouillant du Vélodrome, les hommes d’Igor Tudor ont livré une prestation décevante, notamment dans le secteur offensif où Gerson et Dimitri Payet sont passés à côté de leur match. Pas aidé par ses coéquipiers en attaque, Alexis Sanchez a, lui aussi, livré une piètre performance à l’image de son équipe. Auteur d’un excellent début de saison en Ligue 1, l’attaquant chilien était très attendu pour ce choc OM-Francfort. Sauf que le joueur de 33 ans n’est pas parvenu à trouver la faille face à une solide défense allemande. L’entraîneur Igor Tudor a lors décidé de changer son trio offensif. Gerson, Payet et Sanchez sont sortis à l’heure de jeu, mais cela n’a pas suffi à Marseille pour éviter une deuxième défaite en Ligue des champions cette saison.

OM : Alexis Sanchez convoqué en équipe nationale

Toutefois, au lendemain de cette nouvelle contre-performance de l’ OM, Alexis Sanchez a reçu un joli lot de consolation. La recrue phare de l’Olympique de Marseille a été convoquée en équipe nationale. Le sélectionneur Eduardo Berizzo a fait appel à ses services pour les deux prochains matchs du Chili contre le Maroc et le Qatar, les 23 et 27 septembre prochains. En attendant, l’ancien attaquant de Manchester United et d’Arsenal devrait être aligné lors de la prochaine rencontre de l’ OM face au Stade Rennais, prévu dimanche prochain, avant la trêve internationale.