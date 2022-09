PSG Mercato : Un nouveau bras de fer se précise pour Skriniar

Publié par Ange A. le 15 septembre 2022 à 05:05





PSG Mercato : Débouté par l’Inter Milan cet été, le Paris Saint-Germain compte de nouveau défier le club lombard pour Milan Skriniar.

PSG Mercato : Nouvelle offensive en vue pour Milan Skriniar

Milan Skriniar est le plus grand regret du dernier mercato au Paris Saint-Germain. Le défenseur central était la priorité de Luis Campos pour renforcer l’arrière-garde de Christophe Galtier. Mais l’Inter Milan s’est montré intransigeant dans ce dossier. Le club lombard réclamait entre 70 et 80 millions d’euros pour libérer son défenseur de sa dernière année de contrat. Une exigence à laquelle ne s’est pas plié le PSG. Contrarié par les Nerrazzurri cet été, le club francilien devrait repasser à l’offensive pour Skriniar cet hiver.

La récente blessure de Presnel Kimpembe a rappelé au club son déficit à ce poste avec les départs de Diallo et Kehrer. Raison pour laquelle Paris envisage de revenir à la charge au prochain mercato. Deux possibilités s’offrent aux Rouge et bleu. Ils peuvent tenter signer l’international slovaque (54 sélections/3 buts) à moindre coût. À défaut, les décideurs parisiens peuvent tenter d’obtenir l’accord du défenseur de 27 ans pour qu’il rejoingne la capitale gratuitement au terme de la saison.

L’Inter parti pour de nouveau contrarier Campos

Seulement, l’Inter Milan est conscient qu’il se trouve désormais dos au mur avec son défenseur central. Le club italien pourrait en effet perdre un joueur bankable gratuitement l’été prochain. Une hypothèse écartée par le vice-champion d’Italie. Lequel envisage de prolonger le contrat de Milan Skriniar. Dans ce sens, les responsables lombards seraient déjà passés à l’action pour blinder le défenseur central convoité par le Paris Saint-Germain. Un contrat de 5 ans assorti d’un salaire annuel de 7 millions d’euros aurait été proposé à Skriniar.

Mais le principal intéressé a préféré temporiser sur le sujet lundi en marge du match contre Viktoria Plzen en Ligue des champions. « Je n’ai jamais parlé et je préfère continuer à ne pas le faire. Nous sommes venus ici pour jouer ce match et je ne veux pas parler de mon avenir et de mon contrat, je ne pense pas que ce soit le moment et le bon endroit. Quand il y aura des nouvelles, vous le saurez par moi et personne d’autre », avait-il indiqué lundi en conférence d’avant-match.