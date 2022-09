OM Mercato : Olympiakos, Bakambu fait une importante annonce

Publié par Ange A. le 16 septembre 2022 à 01:27





OM Mercato : Poussé vers la sortie cet été par sa direction, Cédric Bakambu va quitter Marseille. Le Congolais a déjà fait ses adieux.

OM Mercato : Cédric Bakambu quitte déjà Marseille

Malgré la clôture officielle du mercato estival en France, l’Olympique de Marseille va boucler une dernière opération en attaque. L’OM va se débarrasser de l’un des plus gros salaires de son effectif en la personne de Cédric Bakambu. Comme l’a annoncé La Provence, l’attaquant congolais arrivé au dernier mercato d’hiver à Marseille va quitter le club provençal. Le joueur de 31 ans va poursuivre sa carrière chez un cador du championnat grec. Comme le confirme Fabrizio Romano, l’international congolais (40 sélections/13 buts) va s’engager avec l’Olympiakos. Un contrat de deux ans est évoqué par le spécialiste du mercato italien. L’ancien sochalien devrait signer en tant que joueur libre. Marseille et le joueur seraient tombés d’accord pour la rupture de son contrat qui courait jusqu’en 2024.

Les adieux de Bakambu

En attendant une annonce officielle de l’un des deux clubs, Cédric Bakambu a déjà confirmé son départ de Marseille. Dans un message partagé sur son compte Twitter, le Congolais a fait ses adieux à l’OM et ses supporters. « On aura vibré jusqu’au bout durant cette campagne de qualification en Ligue des champions la saison dernière. Un grand merci à tous pour votre soutien et vos messages durant ces quelques mois », a posté le futur pensionnaire de l’Olympiakos. Son passage à l’Olympique de Marseille ne restera pas dans les annales du club. Il ne totalise que 4 réalisations et 2 passes décisives en 24 apparitions sous la mythique tunique blanche.

En s’engageant à l’Olympiakos, le polyvalent attaquant congolais va retrouver un autre indésirable. Également poussé vers la sortie cet été, Konrad de La Fuente est quant à lui prêté avec option d’achat à la formation grecque. Laquelle vient de boucler la signature du Colombien James Rodriguez.